Nie żyje Zygmunt Malanowicz. Aktor miał 83 lata

O śmierci Zygmunta Malanowicza poinformował na Facebooku aktor i reżyser Jacek Poniedziałek.

„ Zygmunt Malanowicz, Zyga, nasz brat, przyjaciel, ostoja, mistrz, powiernik, dobry, dowcipny, jedyny, niepowtarzalny. Aktor warszawskiego Nowego Teatru. Odys, który nie dotarł do naszej Itaki. Żegnaj, Zyga, bez Ciebie będzie pusto, smutno i źle” – napisał Poniedziałek we wpisie. „ Ale dopłyniemy do brzegu w ciepłą, ambrozyjską noc. Śpij i śnij lepszy świat! R.I. P”. – dodał.

facebook

Zygmunt Malanowicz – życie i kariera

Zygmunt Malanowicz urodził się 4 lutego 1938 w Korkożyszkach koło Wilna. Wychowywała go, wraz z dwojgiem rodzeństwa, samotna matka, która miała związki z wileńskim zgrupowaniem AK.

Na ekranie zadebiutował w 1962 roku rolą w filmie Nóż w wodzie w reżyserii Romana Polańskiego. Rola przyniosła mu rozgłos i popularność. Rok po ekranowym debiucie w 1963 roku ukończył Wydział Aktorski PWSFTviT w Łodzi.

W latach 70. i 80. grywał głównie w filmach Bohdana Poręby, m.in. w „Hubalu” (1973), „Jarosławie Dąbrowskim” (1975), czy „Polonia Restituta” (1981). W tym okresie zagrał też Tomasza Ciećwierza w serialu Dom z 1982 roku.

