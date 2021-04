Szpital tymczasowy w Ciechocinku wstrzymuje przyjęcia. Powodem groźna bakteria

U pacjenta zakażonego koronawirusem w szpitalu tymczasowym w Ciechocinku wykryto bakterię New Delhi, która jest odporna na antybiotyki. W związku z tym zawieszono przyjęcia w placówce. Postępowanie epidemiczne w tej sprawie prowadzi Wojskowy Ośrodek Medycyny Prewencyjnej. Wszyscy hospitalizowani zostali przebadani pod kątem zakażenia – informuje portal pomorska.pl.

New Delhi w Ciechocinku

Superbakteria New Delhi to potoczna nazwa Klebsiella pneumoniae NDM – pałeczki zapalenia płuc, która należy do grupy bakterii jelitowych. Jest też dodatkowo odpowiedzialna za zapalenie układu moczowego, pokarmowego, opon mózgowo-rdzeniowych oraz wielu innych chorób. New Delhi może doprowadzić do sepsy, która jest groźna dla życia. Egzotyczna bakteria do Polski trafiła w 2011 r.

Szpital tymczasowy w Ciechocinku działa od marca 2020 r. Może pomieścić 66 pacjentów, w tym dziesięciu, którzy będą wymagać pomocy respiratora. W placówce odbywają się również szczepienia przeciwko koronawirusowi, które nie zostaną zawieszone. Przeniesiono je w inne miejsce. Według TVN24 obecnie w szpitalu hospitalizowanych jest 26 osób, ale żaden z pacjentów nie jest w stanie krytycznym.

