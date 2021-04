Prokurator miał przyjąć milion łapówki od gwiazdy „Królowych życia”. Jest akt oskarżenia

Jak przekazała Polska Agencja Prasowa, do sądu trafił akt oskarżenia przeciwko prokuratorowi Andrzejowi Z. Mężczyźnie zarzuca się niedopełnienie obowiązków służbowych, przekroczenie uprawnień oraz przyjęcie łapówki i utrudnianie prowadzonego przeciwko niemu postępowania. Prokurator przebywa w areszcie od października 2020 roku, a o sprawie media informowały już w ubiegłym roku.

Prokuratora i gwiazda "Królowych życia". O co chodzi w sprawie?

Sprawa dotyczy Joanny P., byłej gwiazdy programu TTV „Królowe życia”, która oskarżana jest o wręczenie łapówki w wysokości miliona złotych. Konkubent celebrytki miał pomóc w zabójstwie 75-latki z Warszawy, przywożąc na miejsce zbrodni płatnego zabójcę. Ofiara została oblana kwasem, co bezpośrednio przyczyniło się do jej śmierci. Wręczenie miliona złotych prokuratorowi miało z kolei doprowadzić do wyciszenia śledztwa.

Centralne Biuro Antykorupcyjne już w październiku 2020 roku poinformowało o zatrzymaniu prokuratora Prokuratury Rejonowej Praga Północ w Warszawie. Zatrzymany prokurator miał przyjąć nie tylko milion złotych, ale również alkohol, sponsorowane posiłki, bilety na mecz reprezentacji Polski czy koszule. W zamian uchylił tymczasowy areszt stosowany wobec podejrzanego o zabójstwo, chociaż istniały przesłanki, że zatrzymany powinien pozostać za kratkami.

