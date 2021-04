Co z obostrzeniami na majówkę? Minister zdrowia zabrał głos

Podczas konferencji prasowej w środę 7 kwietnia Adam Niedzielski ogłosił (zgodnie z zaleceniami Rady Medycznej) przedłużenie obecnie obowiązujących restrykcji o niecałe dwa tygodnie. Oznacza to, że lockdown potrwa co najmniej do 18 kwietnia.

Jakie obostrzenia na majówkę?

Adam Niedzielski podkreślił, że na razie jest jeszcze za wcześnie na jakiekolwiek deklaracje odnośnie majówki. Minister zdrowia dodał, że w pierwszej kolejności rząd myśli o przywracaniu edukacji. – W przyszłym tygodniu będziemy wiedzieli, czy są wzrosty zakażeń po świętach wielkanocnych i wtedy będziemy mogli podejmować decyzje – stwierdził minister zdrowia dodając, że zbyt wcześnie jednak będzie oczekiwać spędzania majówki tak, jak dwa lata temu czy we wcześniejszych okresach. – Trzeba się liczyć, że w tym okresie będą obostrzenia. Jest za wcześnie, aby określić na jaką skalę – zaznaczył.

Wakacje w reżimie sanitarnym?

Pytany o obostrzenia na wakacje Adam Niedzielski stwierdził, że rząd nie zawsze kieruje się tymi samymi wytycznymi: czasem jest to liczba zakażeń, a niekiedy dynamika wzrostów. – Obecnie najważniejszym kryterium jest obłożenie infrastruktury szpitalnej. Trudno jest powiedzieć, jakie będą kryteria uwolnienia branży hotelarskiej, ponieważ to zależy od momentu epidemii, w którym będziemy się znajdować.

