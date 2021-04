Kidawa-Błońska zarażona koronawirusem. Jak się czuje wicemarszałek Sejmu?

Małgorzata Kidawa-Błońska poinformowała w mediach społecznościowych, że jest zakażona koronawirusem. Wicemarszałek Sejmu zaznaczyła, że starała się bardzo uważać, ale „wirus jest podstępny”. „Niestety, dopadł także mnie” – dodała. Posłanka PO zapewniła, że czuje się dobrze i najbliższe dni spędzi w domu. „Proszę, uważajcie na siebie, nie traćcie czujności. Trzymajcie się zdrowo!” – zakończyła swój wpis Kidawa-Błońska.

Kidawa-Błońska zakażona koronawirusem - komentarze

Pod wpisem wicemarszałek Sejmu pojawiło się wiele tweetów z życzeniami powrotu do zdrowia. „Małgosiu, wygodna kanapa i optymizm, połączone z dobrymi książkami i wszystko będzie dobrze” – napisał partyjny kolega Rafał Grupiński. Krótkie wpisy zamieścili także senator Marcin Bosacki oraz posłowie Małgorzata Tracz, Tomasz Siemoniak i Jan Grabiec. Zdrowa Kidawie-Błońskiej życzyli też oponenci polityczni: wicemarszałek Senatu Marek Pęk i poseł Nowej Lewicy Krzysztof Śmiszek.

Politycy zakażeni koronawirusem

Kidawa-Błońska jest kolejnym politykiem, który w ostatnich miesiącach został zakażony koronawirusem. COVID-19 przechodzili także inni wicemarszałkowie: Włodzimierz Czarzasty z Nowej Lewicy oraz Piotr Zgorzelski z Polskiego Stronnictwa Ludowego. Z kolei na hospitalizację do szpitala spowodowaną SARS-CoV-2 trafili wicepremier Jarosław Gowin oraz prezydent Warszawy Rafał Trzaskowski.

Koronawirus w Polsce. Raport Ministerstwa Zdrowia

W środę 7 kwietnia Ministerstwo Zdrowia poinformowało, że w ciągu ostatniej doby koronawirusa potwierdzono u 14 910 osób. Dodatkowo COVID-19 przyczynił się do śmierci 638 pacjentów. Łącznie, od początku pandemii w naszym kraju, wykryto 2 471 617 przypadków SARS-CoV-2. Doszło również do 55 703 zgonów. Obecnie w szpitalach znajduje się 34,7 tysięcy pacjentów z koronawirusem, a 3,3 tys. wymaga podłączenia do respiratora.

