Partia Hołowni oficjalnie zarejestrowana. „To kolejny krok”

Jak czytamy w komunikacie prasowym, warszawski Sąd Okręgowy zarejestrował partię Polska 2050 Szymona Hołowni. „Rejestracja partii politycznej to kolejny krok Ruchu Polska 2050 na drodze do zmiany Polski na pokolenia, nie kadencję. Naszym celem jest budowa Polski zielonej, solidarnej, demokratycznej i bezpiecznej, dlatego cieszymy się, że do »serca« i »głowy« dołączają politycznie sprawcze »ręce«” – dodano.

Zamieszanie wokół nazwy Polska 2050

Przypomnijmy, w lutym było głośno o zamieszaniu wokół nazwy partii byłego gwiazdora TVN-u, który chciał zarejestrować ugrupowanie Polska 2050. Okazało się jednak, że wcześniej Partia Jeden-PL z siedzibą w Wielkopolsce zmieniła nazwę na Polska 2050.

– Kilka miesięcy temu przyszli do nas ludzie, którzy odeszli od Szymona Hołowni, z propozycją, by zarejestrować partię pod tą nazwą. Zmieniliśmy nazwę po to, by oni nie zrobili tego sami, bo byłoby to wymierzone w Hołownię, albo żeby nazwa nie została zajęta przez osoby sympatyzujące z PiS – powiedział prezes ugrupowania Włodzimierz Zydorczak w rozmowie z „Rzeczpospolitą”.

Tym samym był dziennikarz zdecydował, że do pierwotnie planowanej nazwy partii dołączy swoje imię i nazwisko. – Dowiedzieliśmy się, że jest jakaś partia, która zmieniła nazwę (z Jeden-PL na Polska 2050 – red.) i rzekomo ta partia, czy jej założyciele, chcieliby w ten sposób nam pomóc. Bardzo dziękujemy za pomoc, ale poradzimy sobie sami z rejestracją naszej partii – tłumaczył Michał Kobosko w rozmowie z „Wprost”.

