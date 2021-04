Girzyński skomentował wywiad Kaczyńskiego: Dzbanem jest cały obóz Zjednoczonej Prawicy

– Mamy napięcia w koalicji; dobrze, żeby koalicjanci pamiętali przysłowie „dopóty dzban wodę nosi, dopóki mu się ucho nie urwie” , otóż może się urwać – powiedział Jarosław Kaczyński w wywiadzie dla „Gazety Polskiej”, w którym prezes PiS skrytykował Zbigniewa Ziobro.

Zbigniew Girzyński: Jarosław Kaczyński trzyma za ucho od tego dzbana

O komentarz do tych słów gazeta.pl poprosiła Zbigniewa Girzyńskiego. – Dzbanem jest cały obóz Zjednoczonej Prawicy, bo w tym dzbanie – jeżelibyśmy tego plastycznego porównania szukali – jest i PiS i te mniejsze formacje panów ministrów Ziobry i Gowina. Natomiast Jarosław Kaczyński trzyma za ucho od tego dzbana – ocenił poseł wykluczony w styczniu z PiS.

Girzyński stwierdził również, że władza cementuje obóz Zjednoczonej Prawicy. – Jak długo go będzie cementowała i czy to będzie coś, co będzie trwało do końca kadencji, o czym także mówił Jarosław Kaczyński, zobaczymy – dodawał.

Podczas tej samej rozmowy poseł ocenił, że do czasu, gdy w kluczowych sprawach decyzje będzie podejmował Kaczyński, to „wszystkie spory, które są, były i z całą pewnością będą, nie będą miały aż takiego znaczenia, które by doprowadziło do finalnego rozkładu obozu i utraty władzy” .

