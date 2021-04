Duda rozmawiał z królem Jordanii przez niepodłączony telefon? Spychalski komentuje

Na oficjalnej stronie Kancelarii Prezydenta pojawiła się w środę 7 kwietnia informacja, że Andrzej Duda rozmawiał telefonicznie z królem Jordańskiego Królestwa Haszymidzkiego Abdullahem II. Prezydent złożył na ręce monarchy gratulacje i najlepsze życzenia z okazji przypadającej 11 kwietnia setnej rocznicy powstania Jordanii.

Jak czytamy w komunikacie KRPRP, „obaj przywódcy wyrazili nadzieję, że pokonanie pandemii umożliwi powrót do wysokiej dynamiki kontaktów dwustronnych”. „W tym kontekście Król Abdullah potwierdził wolę złożenia wizyty oficjalnej w Warszawie w możliwie szybkim terminie” – dodano.

„Andrzej Duda podziękował za gościnność”

Jednocześnie Kancelaria Prezydenta zaznaczyła, że omawiając sytuację bezpieczeństwa w regionie Bliskiego Wschodu, przywódcy podkreślili znaczenie dwustronnej współpracy wojskowej oraz wspólny udział w działaniach Globalnej Koalicji przeciw ISIS. „Andrzej Duda podziękował za gościnność, jakiej doświadczają polscy żołnierze przebywający w Jordanii od 2016 roku. Rozmówcy wymienili także uwagi na temat dalszych losów procesu pokojowego w regionie” – podsumowano.

Spychalski: To fake news

Tymczasem uwagę internautów przykuło zdjęcie, którym zilustrowano informację o rozmowie prezydenta. Na fotografii zamieszczonej na oficjalnej stronie Andrzeja Dudy, telefon, którego słuchawkę trzyma głowa państwa, jest niepodłączony do prądu.

Do medialnych doniesień odniósł się rzecznik prezydenta. „To fake news. Może trudno to sobie wyobrazić, ale ten telefon może być także podłączony do linii z boku aparatu” – stwierdził Błażej Spychalski.

