Pogrzeb Krawczyka będzie transmitować TVP. Artysta miał dwa ostatnie życzenia

Zaledwie w sobotę 3 kwietnia Krzysztof Krawczyk poinformował, że wrócił do domu po kilku dniach walki z koronawirusem w szpitalu. Dwa dni później napłynęły tragiczne wieści. Muzyk zasłabł i trafił do szpitala w Łodzi. Tam zmarł w godzinach popołudniowych. W rozmowie z Onetem Ewa Krawczyk zapewniła, że powodem śmierci jej męża nie był koronawirus. Żona muzyka przekazała, że do jego śmierci przyczyniły się choroby współistniejące.

Muzyk miał przed śmiercią dwa ostatnie życzenia. – Spełnimy dwa ostatnie życzenia Krawczyka. Włożymy mu do trumny mikrofon, ten, do którego przez 26 lat śpiewał w studiu muzycznym K&K Studio, a także czarne okulary, w których występował na scenie – przekazał „Super Expressowi” menadżer Krzysztofa Krawczyka, Andrzej Kosmala. Muzyk życzył sobie również, by na pogrzebie zagrała orkiestra dęta.

Pogrzeb Krzysztofa Krawczyka – kiedy?

O. Bernard Briks, proboszcz grotnickiej parafii Niepokalanego Poczęcia Najświętszej Maryi Panny poinformował, że msza święta pogrzebowa Krzysztofa Krawczyka odbędzie się w sobotę 10 kwietnia o godz. 12 w archikatedrze w Łodzi. Tego samego dnia o godz. 15 zaplanowano pogrzeb artysty na cmentarzu w Grotnikach. Uroczystość będzie miała charakter państwowy.

Pogrzeb Krzysztofa Krawczyka – gdzie oglądać?

Uroczystości pogrzebowe będą transmitowane na antenie TVP.

Czytaj też:

Prywatne życie Krawczyka. Trzy żony i skomplikowane relacje z synem