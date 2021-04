W Łodzi przyszedł na świat myszojeleń. Jest pierwsze zdjęcie

Kanczyl mniejszy jest nazywany również kanczylem jawajskim, ale w obiegu funkcjonuje jeszcze inna, częściej używana nazwa: myszojeleń. To jeden z najmniejszych ssaków kopytnych, który osiąga około 50 cm wysokości i wagę 2 kg. Jego kończyny mają średnicę porównywalną do średnicy ołówka.

Nowy myszojeleń w Łodzi

Nowy przedstawiciel gatunku przyszedł na świat w łódzkim zoo, o czym placówka poinformowała 8 kwietnia. „Naszym opiekunom udało się właśnie ustalić jej płeć. Samica chętnie spaceruje po wybiegu i czuje się bardzo dobrze. Wkrótce będziemy wybierać dla niej imię. Dodajmy, że zwierzęta urodzone w tym roku w łódzkim Zoo otrzymują imię na literę M” – czytamy.

instagram

Myszojelenie żywią się głównie roślinami, niekiedy jedząc również drobne bezkręgowce. Prowadzą skryty i przeważnie nocny tryb życia, a samce znane są z zaciekłości w obronie własnego rewiru. „Posiadają bardzo długie kły, których używają podczas walki. Dodatkowo, by odstraszyć rywala, tupią kopytkami – częstotliwość uderzeń o podłoże może dojść do 7 na sekundę!” – informuje łódzkie zoo. Przypomnijmy, w listopadzie ubiegłego roku głośno było o narodzinach myszojelenia we Wrocławiu, ponieważ po raz pierwszy w historii udało się nagrać tego typu wydarzenie.

Czytaj też:

Narodziny myszojelenia we wrocławskim zoo. To pierwsze takie nagranie na świecie