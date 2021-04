TVP znów przekłada emisję „Stanu zagrożenia”. Na prośbę Macierewicza

Film Ewy Stankiewicz miał zostać wyemitowany w TVP1 20 stycznia. Autorka zapewniała, że jest to podsumowanie jej 10-letniej pracy nad materiałami dotyczącymi katastrofy smoleńskiej. Zamiast filmu widzowie TVP mogli obejrzeć mecz o piłkarski Superpuchar Włoch. Centrum Informacji TVP wydało wówczas komunikat, w którym stwierdzono, że „do nadawcy wpłynęły zastrzeżenia natury formalno-prawnej, stwarzające poważne wątpliwości co do ryzyka użycia w filmie materiałów prawnie chronionych”. Zapewniono jednocześnie, że Telewizja Polska „gorąco wspiera wszelkie działania zmierzające do wyświetlenia prawdy o katastrofie smoleńskiej”.

Macierewicz wstrzymał emisję filmu?

Według „Gazety Wyborczej”, emisja „Stanu zagrożenia” o katastrofie smoleńskiej została wstrzymana po interwencji Antoniego Macierewicza. W dokumencie działania polityka PiS w sprawie katastrofy smoleńskiej, m.in. w ramach podkomisji, na której czele stoi, zostały poddane ostrej krytyce. Podkomisja zaprzeczyła tym doniesieniom.

„Stan zagrożenia” Stankiewicz znowu przesunięty

Dokument Ewy Stankiewicz miał zostać wyemitowany w TVP przy okazji 11. rocznicy katastrofy smoleńskiej. Tak się jednak nie stanie. Jak podają Wirtualne Media, emisja dokumentu Ewy Stankiewicz „Stan zagrożenia” kolejny raz została przesunięta – na 18 kwietnia.

10 kwietnia na prośbę Antoniego Macierewicza TVP pokaże film z wynikami prac podkomisji smoleńskiej. „Telewizja Polska jako nadawca publiczny, w sprawie tak ważnej jak wyjaśnienie przyczyn katastrofy smoleńskiej czuje się zobowiązana w pierwszej kolejności publikować materiały autoryzowane przez instytucje państwowe, w drugiej zaś – o charakterze dziennikarskim i publicystycznym” – napisało TVP w komunikacie uzasadniającym decyzję.

Film o pracach podkomisji Macierewicza – gdzie i kiedy oglądać?

W sobotę 10 kwietnia o godzinie 20:25 w TVP1 będzie można oglądać film o pracach podkomisji Antoniego Macierewicza. O godzinie 21:40 telewizja publiczna wyemituje film fabularny „Smoleńsk” w reżyserii Antoniego Krauze. Dokument Ewy Stankiewicz „Stan zagrożenia” pojawi się na antenie TVP w niedzielę 18 kwietnia.

