Znany pisarz o Krzysztofie Krawczyku: „Nie ma sensu go kanonizować”

Żeby była jasność: nie mam nic przeciwko Krzysztofowi Krawczykowi i wszystkie znaki na niebie i ziemi wskazują na to, że dobry „z kościami” z niego był chłop, dusza człowiek i potrafił ten naród poderwać do tańca. Ok. Na szczęście mogę docenić i iść słuchać swoich rzeczy, bardzo odległych stylistycznie od KK, mniej ludycznych i mniej biesiadnych.