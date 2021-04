Pierwsza komunia dopiero jesienią? Każda diecezja przekaże swoje wytyczne

Przypomnijmy, że aktualnie w całym kraju trwa niemal całkowity lockdown. Data zakończenia obostrzeń to w teorii 18 kwietnia, jednak nie ma pewności, że nie zostaną one przedłużone. W ramach restrykcji mniej osób może przebywać również w kościołach (jedna osoba na 20 metrów kwadratowych).

Komunie latem lub jesienią?

Takie obostrzenia z pewnością nie pozwolą proboszczom na przeprowadzenie komunii świętych, chyba że grupa dzieci komunijnych będzie wyjątkowo niewielka. Co jednak w sytuacji, gdy dzieci jest więcej? Jak podaje portalsamorzadowy.pl, Konferencja Episkopatu Polski przerzuca odpowiedzialność na diecezje. W praktyce to proboszcz w porozumieniu z rodzicami podejmie decyzję, czy komunię przełożyć na okres wakacyjny, jak to robiono w ubiegłym roku, czy może termin ten należy jeszcze wydłużyć, np. do jesieni.

Cytowany przez serwis metropolita wrocławski ksiądz arcybiskup Józef Kupny jest zdania, że organizacja komunii powinna być zbieżna z decyzją o powrocie dzieci do nauki w szkołach. Jeśli dzieci wrócą do szkół dopiero jesienią – to i jesienią powinno się organizować komunię – wynika z tak przedstawionej wykładni. Inny pomysł pojawiający się w dyskusji zakłada z kolei podziały dzieci na grupy.

