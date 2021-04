Czarzasty poleca Macierewiczowi wizytę u psychiatry. Zwrócił się też do Kaczyńskiego

Włodzimierz Czarzasty był w piątek 9 kwietnia gościem Polsat News, gdzie poruszono temat działalności podkomisji smoleńskiej. – Ta komisja to absurd – stwierdził przewodniczący SLD. Jego zdaniem Ministerstwo Obrony Narodowej nie rozwiąże wspomnianej podkomisji. – Opozycja to, co może zrobić, ma robić. Dlatego mówimy: Skończcie z komisją Macierewicza, która na podstawie gniecenia puszek i jedzenia kiełbasy czy jakiś parówek udowadnia sprawę, której nie było – zaapelował.

Czarzasty do Kaczyńskiego: Bracie, wyjaśnij to

Zdaniem Czarzastego w działalności organu kierowanego przez Antoniego Macierewicza „chodzi o kasę”, a dokładnie o to, żeby były szef MON jeździł samochodem i „żeby była kasa na umowy zlecenia i na ekspertyzy” . Następnie gość Polsat News zwrócił się do prezesa PiS. – Pytam pana Kaczyńskiego: Gdzie jest wrak? – powiedział przypominając, że Jarosław Kaczyński dochodząc do władzy obiecywał, że jego ugrupowanie doprowadzi do sprowadzenia wraku tupolewa do Polski. – Bracie, wyjaśnij to – zaapelował.

Prowadzący rozmowę Grzegorz Kępka przypomniał, że przedłużono śledztwo prokuratury ws. katastrofy smoleńskiej. Przywołał przy tym doniesienia dotyczące śladów trotylu na wraku samolotu i zapytał Czarzastego, czy to jest jakiś trop. – Jedynym tropem, jakim powinien pójść Macierewicz jest pójście tropem lekarza, który nazywa się psychiatra – odpowiedział lider SLD.

