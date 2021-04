„Eksplozja, która zniszczyła lewe skrzydło, a następnie samolot”. „Wiadomości” publikują fragmenty ustaleń podkomisji Macierewicza

W trakcie „Wiadomości” TVP prowadząca Danuta Holecka przekazała widzom nowe informacje i zapowiedzi przed 11. rocznicą katastrofy smoleńskiej. Dzień wcześniej do prezesa TVP zwrócił się szef podkomisji smoleńskiej Antoni Macierewicz, z prośbą o emisję „filmowego załącznika do sprawozdania” z prac Podkomisji do Ponownego Zbadania Wypadku Lotniczego.

Fragment raportu Macierewicza w TVP. „Eksplozja, która zniszczyła skrzydło, a następnie samolot”

Widzom „Wiadomości” zapowiedziano, że nagrania będą miały premierę w TVP w sobotę 10 kwietnia o godz. 20.25. Wyświetlono też fragmenty nagrań, w których dowodzono, że na skrzydle TU-154M doszło do eksplozji, na co mają wskazywać dowody zebrane przez ekspertów podkomisji.

Lektor odczytuje: – Na odciętych miejscach skrzydła widoczne były charakterystyczne „loki” powybuchowe, a kształt destrukcji wskazuje na wybuchowy charakter zniszczeń. (...). Dziś już wiemy, że do tragedii smoleńskiej nie doszłoby, gdyby nie rozbicie TU-154M na skutek eksplozji, która najpierw zniszczyła lewe skrzydło, a następnie cały samolot i zabiła 88 pasażerów i ośmioro członków załogi.

Gdy lektor odczytywał te zdania, widzom wyświetlano m.in. model 3D samolotu i graficzną imitację wybuchu, do którego miało dojść na lewym skrzydle TU-154M.

W tym samym programie Holecka ogłosiła, że film Ewy Stankiewicz „Stan zagrożenia” będzie miał inną datę emisji – zostanie wyemitowany w niedzielę 18 kwietnia w 11. rocznicę pogrzebu pary prezydenckiej. Nie podano jednak dokładnej godziny emisji.