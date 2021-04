– Cały czas czekamy na pełne wyjaśnienie wszystkich okoliczności i prawdziwych przyczyn największej katastrofy, jaka dotknęła nasz kraj, naszą wspólnotę narodową po 1945 roku – powiedział Joachim Brudziński na antenie Radia Maryja, wspominając katastrofę, do której doszło 10 kwietnia 2010 roku. – Dzisiaj, po 11 latach możemy być jednego pewni. Dla tych, którym zależało, żeby Polska była słabym państwem, dla tych wszystkich, którym zależy również dzisiaj, aby Polska była państwem skłóconym, aby Polacy siebie wzajemnie nienawidzili, ten poranek był porankiem radosnym – stwierdził europoseł.

– Z bólem i olbrzymim smutkiem należy stwierdzić, że są też tacy Polacy, którzy myślą po polsku i mówią po polsku, a którzy z tej tragedii i dzisiaj się cieszą.Można to zaobserwować na portalach społecznościowych. Nie mam tu na myśli anonimowych trolli, ale ludzi, którzy nawet pod imieniem i nazwiskiem tego typu – można powiedzieć – emocjonalną zbrodnię popełniają – komentował dalej polityk.

Brudziński: Tusk przejdzie do najczarniejszych kart polskiej historii

Były minister spraw wewnętrznych i administracji w ostrych słowach krytykował postawę Donalda Tuska po katastrofie smoleńskiej.

– Donald Tusk przejdzie do najczarniejszych kart polskiej historii po tym co uczynił – a w zasadzie czego nie uczynił – po 10 kwietnia, jak również za to, że doprowadził do rozdzielenia wizyt, do osłabienia bezpieczeństwa prezydenta RP i za to, jak ściskał się z Władimirem Putinem na smoleńskim lotnisku, a następnie oddał to śledztwo w pełni w ręce Rosjan, o czym mogliśmy się w ostatnich dniach przekonać dzięki upublicznionym nagraniom, gdzie polski przedstawiciel Edmund Klich mówił wprost jak został potraktowany przez Donalda Tuska, ówczesny rząd, jak został tam wysłany i pozostawiony sam sobie – podkreślał gość „Aktualności dnia”.

