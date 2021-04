Obchody 11. rocznicy Smoleńska. Policja podsumowała interwencje

11 zatrzymanych, 295 wylegitymowanych, 193 wnioski do sądu o ukaranie, 19 mandatów i 100 informacji do sanepidu o naruszeniu pandemicznych przepisów – to bilans sobotnich działań warszawskiej policji.

Przypomnijmy, że w sobotę 10 kwietnia odbyły się obchody 11. rocznicy katastrofy smoleńskiej. Już w godzinach porannych kilkadziesiąt osób protestowało w Ogrodzie Saskim nieopodal pl. Piłsudskiego w Warszawie, gdzie odbywały się uroczystości. Ok. godz. 8:00 doszło do pierwszych przepychanek. Uczestnicy protestu napierali na kordon policyjny. Słychać było okrzyki: „je*** PiS” i „Precz z kaczorem dyktatorem”. Na miejscu rzucano świece dymne oraz petardy. „W trakcie wczorajszych zabezpieczeń policjanci zatrzymali 11 osób. Wśród zatrzymanych były osoby naruszające nietykalność cielesną policjantów. Ponadto jedna z osób była poszukiwana do odbycia kary pozbawienia wolności. Wśród zatrzymanych jest także osoba posiadająca narkotyki” – głosi komunikat warszawskiej policji. twitter Policja podsumowała sobotnie interwencje Policja podaje także, że w wyniku sobotnich działań wylegitymowano 295 osób, do sądu zostaną skierowane 193 wnioski o ukaranie, nałożono 19 mandatów karnych, a do sanepidu trafi ponad 100 informacji o naruszeniu obowiązujących obostrzeń. „W przypadku agresji wobec policjantów reakcja funkcjonariuszy była zdecydowana. W indywidualnych przypadkach używano środków przymusu bezpośredniego w postaci siły fizycznej, kajdanek i pałki służbowej” – podano. Czytaj też:

Macierewicz dopraszał się emisji tych materiałów. Media pokazują... powtórkę. Film jest od miesięcy w sieci