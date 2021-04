Wrocław. Kibice przyszli przed stadion. Policja sypała mandatami

W sobotę wieczorem na Stadionie Miejskim we Wrocławiu rozgrywał się mecz piłkarzy Śląska Wrocław oraz Lechii Gdańsk. Jak wynika z komunikatu lokalnej policji, przed stadionem pojawiło się wielu kibiców. Mimo apeli funkcjonariuszy, nie rozeszli się oni do domów. Do rąk kibiców posypały się mandaty.

Wrocławska policja informuje, że w sobotni wieczór wylegitymowała 360 osób, nałożyła 67 mandatów karnych, a wobec 241 osób prowadzone będą czynności pod kątem sporządzenia wniosków o ukaranie w związku z popełnionymi wykroczeniami. „Działania policji koncentrowały się na zapewnieniu bezpieczeństwa i porządku publicznego w czasie wydarzenia oraz na przeciwdziałaniu popełniania przestępstw” – głosi policyjny komunikat. Dwie osoby zatrzymano Jak czytamy, doszło także do zatrzymania dwóch osób. Jedna z nich odpowie za znieważenie funkcjonariusza, a druga okazała się być poszukiwana przez wymiar sprawiedliwości. „Przypominamy, że osoby które w rażący sposób łamały prawo epidemiologiczne mogą również ponieść konsekwencje w postaci kar administracyjnych nałożonych przez Państwową Inspekcję Sanitarną. Policjanci zabezpieczyli również materiał dowodowy, w tym nagrania wideo, który będzie poddany dalszej analizie” – ostrzega policja. Funkcjonariusze apelują, by przestrzegać pandemicznych restrykcji. „Wszędzie tam gdzie jest lekceważone prawo, będziemy stanowczo i konsekwentnie reagować” – piszą w komunikacie. Czytaj też:

Obchody 11. rocznicy Smoleńska. Policja podsumowała interwencje