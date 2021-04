Wrzaski ginących pod Smoleńskiem na antenie TVP. Roman Giertych kieruje pozew w imieniu wdowy

Z okazji 11 rocznicy katastrofy smoleńskiej Telewizja Polska wyemitowała dokument zawierający hipotezy podkomisji Antoniego Macierewicza. Emitowany w sobotę film to jednak nic innego jak... powtórka. Jak pisaliśmy we Wprost, TV Republika już pokazywała te materiały swoim widzom, są one także dostępne w sieci, a sam Macierewicz prezentował je podczas posiedzenia komisji obrony w lipcu 2020 roku.

Film punktuje rzekome błędy komisji Millera i polskiego rządu pod kierownictwem Donalda Tuska w pierwszych momentach po katastrofie. Zawiera także wnioski podkomisji, zgodnie z którymi na pokładzie TU-154M doszło do eksplozji, a na wraku znaleziono materiały wybuchowe. Winą za katastrofę obarczana jest Rosja.

Wrzaski ginących osób. Giertych składa pozew

Aby dodać dramaturgii prezentowanym symulacjom, pod animację podłożono rzeczywisty materiał dźwiękowy z tupolewa. Słychać na nim wrzaski osób, które znajdowały się na pokładzie samolotu w momencie katastrofy. Materiał wstrząsnął wieloma osobami, w tym jedną z wdów po oficerze BOR, który zginął pod Smoleńskiem.

Adwokat Roman Giertych poinformował, że w imieniu kobiety kieruje pozew przeciwko TVP za opublikowanie ostatnich krzyków ofiar tej katastrofy. „To jawne i skandaliczne naruszenie dóbr osobistych rodzin zmarłych tam osób do godnego przeżywania żałoby” – skwitował prawnik.

