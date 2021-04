Powstaną dwa raporty podkomisji smoleńskiej? „Krążą słuchy”

Magdalena Merta pojawiła się w poniedziałek 12 kwietnia na antenie TOK FM, gdzie zapytano ją o działalność podkomisji Antoniego Macierewicza oraz rzekomy konflikt wewnątrz tej grupy ekspertów. – Krążą słuchy, że raporty będą dwa – zdradziła wdowa po Tomaszu Mercie, który zginął w katastrofie prezydenckiego samolotu. Jak dodała Merta, „część osób zgłosi swoje votum separatum wobec ustaleń drugiej części” podkomisji .

Podkomisja Macierewicza przedstawi dwa raporty?

Zdaniem Merty na finalne ustalenia trzeba będzie jeszcze poczekać. – Pamiętam, jak długo na prawdę musiały czekać rodziny katyńskie – wyjaśniła. – Nie chciałabym, żeby niepotrzebny pośpiech odbył się kosztem badań – przyznała dodając, że kluczowe są badania nad wrakiem tupolewa, którego Polacy nie odzyskali do dziś.

Wdowa po generalnym konserwatorze zabytków dopuszcza, że katastrofa smoleńska była wypadkiem lotniczym, a nie zamachem. – Wolałabym, żeby był to wypadek. Łatwiej byłoby z tym żyć – wyjaśniła. Pytana o to, czy czeka na wyjaśnienie przyczyn zdarzeń z 10 kwietnia 2010 roku przez Macierewicza, odpowiedziała jednoznacznie. – Wolałabym, żeby zrobiła to niezależna zagraniczna instytucja – przyznała.

