Jest decyzja sądu ws. przedłużenia aresztu dla Sławomira Nowaka

W poniedziałek 12 kwietnia Sąd Okręgowy w Warszawie zdecydował, że nie przedłuży aresztu Sławomirowi Nowakowi, byłemu ministrowi transportu, który po karierze w Polsce był też szefem ukraińskiego Ukrawtodoru (państwowa agencja drogowa) – poinformowała na Twitterze Polska Agencja Prasowa.. Prokuratura wnioskowała o przedłużenie aresztu dla Nowaka do lipca 2021 roku. Dotychczasowy areszt wobec Nowaka miał potrwać do 16 kwietnia.

Jednak jak poinformowało Radio ZET, powołując się na słowa obrońcy Nowaka, mec. Joannę Broniszewską, były minister wyjdzie z aresztu jeszcze 12 kwietnia. Wobec Sławomira Nowaka zastosowano za to dozór policyjny i zakaz opuszczania kraju, musi też wpłacić milion złotych poręczenia majątkowego.

4 marca 2020 roku Sąd Apelacyjny rozpatrywał zażalenie obrońcy Sławomira Nowaka na przedłużenie aresztu tymczasowego, jednak SA podtrzymał decyzję sądu niższej instancji.

Nowak przebywa w areszcie od lipca 2020 roku, a sam areszt był mu już kilka razy przedłużany. O samych zarzutach wobec Nowaka wiadomo niewiele, prokuratura ze względu na dobro śledztwa nie podała szczegółów, wiadomo jedynie, że ciążą na nim podejrzenia przyjmowania i żądania korzyści majątkowych (korupcja) w czasach, gdy kierował Państwową Agencją Drogową Ukrainy Ukrawtodor. Śledczy podejrzewają go także o pranie brudnych pieniędzy.

Sprawa Sławomira Nowaka

Były minister transportu w lipcu 2020 roku mówił, że jest niewinny, a jego zatrzymanie to „polityczna ustawka”. Działo się to tuż po jego zatrzymaniu przez Centralne Biuro Antykorupcyjne (20 lipca 2020 roku). Wówczas poza Nowakiem zatrzymano też: Dariusza Z. – byłego dowódcę JW 2305 „GROM” i Jacka P., gdańskiego przedsiębiorcę. Później zatrzymano też byłego prezesa polskiego koncernu paliwowo-energetycznego Dariusza K. i byłego członka spółek energetycznych Wojciecha T. W styczniu 2021 roku doszło do kolejnych zatrzymań, chodzi o trzech przedsiębiorcy działający w branży doradczej oraz inżynieryjnej: Łukasz Z., Grzegorz W., oraz Paweł G.

We wrześniu ubiegłego roku funkcjonariusze CBA poinformowali, że zabezpieczyli pieniądze, które miały pochodzić z przestępstw korupcyjnych Nowaka: ponad 4 mln zł (4,163 mln) w tym 536.400 Euro, 470.000 USD i 30.000 zł.

Wszyscy zatrzymani i podejrzani w tej sprawie, poza Nowakiem, wyszli już z aresztu.

