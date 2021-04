Policja o interwencji w Głogowie: Zgodna z przepisami

Niedzielny protest przeciwników obostrzeń w Głogowie zakończył się dużym skandalem, ponieważ do sieci wyciekło nagranie przedstawiające brutalną interwencję policjanta. Rzecznik Komendy Głównej Policji stwierdził, że było to działanie zgodne z przepisami, a funkcjonariusz najpierw wzywał uczestniczkę demonstracji do „zachowania zgodnego z prawem”.

Przypomnijmy, w niedzielę 11 kwietnia około 100 osób zgromadziło się na bulwarach nad Odrą w Głogowie (woj. dolnośląskie). Jeden z policjantów zabezpieczających zdarzenie uderzył kobietę pałką i powalił ją na chodnik, po czym obezwładnił. Michał Szczerba z KO poprosił internautów o pomoc w ustaleniu tożsamości interweniującego mundurowego, a Barbara Nowacka domagała się wyjaśnień od policji. Te przedstawił rzecznik Komendy Głównej Policji. Rzecznik KGP o interwencji policjanta w Głogowie Mariusz Ciarka powiedział w rozmowie z Radiem Zet, że policja sprawdzi wszystkie nagrania z miejsca zdarzenia oraz przeanalizuje podstawy do użycia środków przymusu bezpośredniego. – Przypomnę, że najpierw było wezwanie do zachowania zgodnego z prawem, następnie protestująca była odpychana i wzywana do opuszczenia miejsca – wyjaśnił. Jak dodał rzecznik KGP, kobieta opluła funkcjonariusza i zaczęła stawiać opór. Wówczas została obezwładniona. Po zatrzymaniu miała dalej w wulgarny sposób wyzywać mundurowych. – Jest to osoba nam znana, wielokrotnie notowana. Ustawa daje podstawy do użycia chwytów obezwładniających, odepchnięcia, użycia pałki służbowej, czy chwytów polegających na założeniu kajdanek – kontynuował Ciarka. Interwencja w Głogowie. Jest nagranie od policji Krótkie nagranie będące zapisem tego, co działo się przed kontrowersyjną interwencją funkcjonariusza, udostępniła na Facebooku Komenda Wojewódzka Policji we Wrocławiu. Jak przekazano w opisie, uczestnicy demonstracji ignorowali obostrzenia. „Podczas działań mundurowi zatrzymali łącznie sześć osób. Spośród nich troje zostało zatrzymanych w związku z agresywnym zachowaniem wobec policjantów” – dodano. Czytaj też:

Nowe nagranie z interwencji policji w Głogowie. „Wypie***** ku*** je****”