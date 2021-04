Rozprawa TK ws. RPO ruszyła. Przyłębska, Mularczyk, Ast bez maseczek na sali

W poniedziałek 12 kwietnia Trybunał Konstytucyjny ruszył z rozprawą w sprawie wniosku grupy posłów Prawa i Sprawiedliwości dotyczącego Rzecznika Praw Obywatelskich. Kadencja Adama Bodnara jako RPO zakończyła się we wrześniu 2020 roku, ale jak dotąd nie wyłoniono jego następcy.

Posłowie PiS chcą wiedzieć, czy Bodnar może być dalej pełniącym obowiązki RPO, skoro jego kadencja wygasła, i czy decyzje przez niego podejmowane są wiążące. Jednocześnie ustawa o RPO stanowi: „ Dotychczasowy Rzecznik pełni swoje obowiązki do czasu objęcia stanowiska przez nowego Rzecznika”.

Rozprawa w Trybunale Konstytucyjnym. Przyłębska i Mularczyk bez maseczek na sali

Rozprawa w TK ruszyła kilka minut po godz. 14, ale potrzebna była przerwa na dostarczenie dodatkowych dokumentów. Jednak przez krótką chwilę na stronach Trybunału Konstytucyjnego można było oglądać uczestników rozprawy, tj. prezes TK Julię Przyłębską, posła PiS Arkadiusza Mularczyka (reprezentuje Sejm) i p.o. RPO Adama Bodnara.

To, co zwracało uwagę, to brak maseczek u posła PiS i prezes TK. Przyłębska zdjęła ją tuż po zajęciu miejsca. Bez maseczki był inny przedstawiciel wnioskodawców, poseł PiS Marek Ast, a także reprezentant Prokurata Generalnego. Bodnar zdejmował maseczkę tylko na czas zabierania głosu.

Później np. poseł Ast miał założoną maseczkę nawet, gdy zabierał głos.

Jeszcze przed rozprawą, Bodnar tweetował z kolei, że ze względu na epidemię... TK ograniczył liczbę uczestników. Jak pisał: