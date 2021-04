Spędziłem sześć godzin na oddziale covidowym. „Przywożą coraz młodszych”

Drzwi śluzy oddzielającej strefę czystą od brudnej otwierają się. Troje ratowników w białych kombinezonach pcha do środka łóżko z pacjentem. Mężczyzna, rocznik 1994, ściska w ręku komórkę. To ostatnia rzecz, która łączy go ze światem zewnętrznym. Przez następne tygodnie będzie całkowity odcięty. Prawdopodobnie nie będzie sobie z tego zdawał sprawy, bo chorzy na kardiochirurgii utrzymywani są w śpiączce farmakologicznej. 27-latek jest jedynym świadomym pacjentem. Jeszcze.

Ekipa z karetki, która przywiozła go ze szpitala na Stadionie Narodowym przekazuje pacjenta. Podpisanie papierów, zdezynfekowanie noszy i sprzętu. Można wracać.

– Będziemy w telewizji? – pyta mnie wychodzący ratownik.

– W internecie – odpowiadam. – We „Wprost”.

– Ech, znów na telewizję się nie załapaliśmy.

– Po południu podobno ma przyjechać ekipa z Polsatu – próbuję żartować w absurdalnej sytuacji. Dla nich to codzienność. Ja pierwszy raz widzę ludzi w moim wieku i młodszych, którzy trzymają się życia ostatkiem sił.