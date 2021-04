RPO: Sąd wstrzymał przejęcie przez PKN Orlen spółki Polska Press. Obajtek komentuje

Biuro Adama Bodnara poinformowało, że 8 kwietnia zapadło orzeczenie w sprawie wniosku o wstrzymanie decyzji, w tym o zakaz wykonywania przez PKN Orlen praw udziałowych w Polska Press. Sąd uwzględnił tym samym wniosek Rzecznika. Wkrótce do RPO ma wpłynąć oficjalne pismo z decyzją sądu. RPO odwołał się do Sądu Okręgowego w Warszawie (Sąd Ochrony Konkurencji i Konsumentów) od decyzji prezesa UOKiK z 5 lutego w sprawie zgody na koncentrację polegającą na przejęciu przez Orlen kontroli nad Polska Press.

„Zgodnie z obowiązującymi regulacjami samo odwołanie przekazuje się do sądu za pośrednictwem UOKiK. Prezes UOKiK ma 3 miesiące na przesłanie odwołania do sądu (chyba że w trybie autokontroli zmieni swą decyzję o zgodzie na koncentrację). Obecnie RPO wciąż oczekuje na przekazanie przez UOKiK odwołania do sądu, który je rozpozna. Jednocześnie RPO skierował – już bezpośrednio do sądu – wniosek o wstrzymanie wykonania decyzji (w tym zakaz wykonywania przez PKN Orlen praw udziałowych w Polska Press). To właśnie ten wniosek został przez sąd uwzględniony” – napisano w komunikacie.

Objatek: Nie otrzymaliśmy żadnej informacji z sądu

Informacje podane przez RPO skomentował w mediach społecznościowych prezes Orlenu. „Nie otrzymaliśmy żadnej informacji z sądu na temat Polska Press. Jestem zdumiony, że to Adam Bodnar ogłasza rzekome postanowienie sądu, powołując się na jakąś rozmowę telefoniczną” – stwierdził Daniel Obajtek. „Zdziwiłoby nas, gdyby sąd zdecydował się podjąć taką decyzję, nie mając kompletu dokumentów” – dodał.

Kupno Polska Press przez Orlen

7 grudnia 2020 r. PKN Orlen poinformował, że przejmuje spółkę Polska Press od niemieckiej Verlagsgruppe Passau Capital Group – jednego z największych wydawców w Polsce. Spółka podkreśliła, że transakcja ta wpisuje się w strategiczne plany PKN Orlen w zakresie wzmacniania sprzedaży detalicznej, w tym pozapaliwowej. Poprzez przejęcie Polska Press, koncern uzyska m.in. dostęp do 17,4 mln użytkowników internetu i możliwość pozyskania nowych klientów.

Na początku lutego br. PKN Orlen otrzymał od Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów (UOKiK) zgodę na przejęcie spółki Polska Press. PKN Orlen podpisał 1 marca br. umowę kupna spółki Polska Press, podała Polska Press. Oznacza to, że PKN Orlen został formalnym właścicielem wydawnictwa, które wchodzi obecnie w skład grupy kapitałowej Orlen.

