Nowe dowody osobiste od sierpnia. Co się zmieni?

Obecnie prowadzone prace są związane z dostosowaniem polskiego prawa do prawa unijnego. – Termin wejścia w życie rozporządzenia to 2 sierpnia 2021 r. Wszystkie państwa członkowskie muszą być przygotowane, aby wtedy wprowadzić to rozporządzenie w życie – poinformował Paweł Szefernaker, sekretarz stanu w MSWiA.

W lutym projekt nowelizacji ustawy o dowodach został przyjęty przez rząd. We wtorek 13 kwietnia odbędzie się pierwsze czytanie ustawy o nowych dowodach osobistych na posiedzeniu Komisji Spraw Wewnętrznych i Administracji. Dzień później planowane jest drugie czytanie.

Odciski palców w nowych dowodach

Wiceminister spraw wewnętrznych i administracji podkreślił, że dzięki wprowadzeniu drugiej cechy biometrycznej (tj. odcisków palców), zwiększy się bezpieczeństwo nowych dokumentów. Konieczne stanie się jednak pobranie odcisków palców w urzędzie. Procedura będzie podobna do tej przeprowadzanej przy składaniu wniosku i odbieraniu paszportu.

Dla osób, które nie będą mogły udać się do urzędu gminy, aby oddać odciski palców, nowe regulacje przewidują możliwość skorzystania z mobilnej stacji obsługiwanej przez urzędników. – Na terenie każdego powiatu będzie taka mobilna stacja. Do osób, które nie mogą wyjść z domu, przyjedzie urzędnik z komputerem i zestawem do pobierania odcisków – powiedział wiceminister Paweł Szefernaker.

Podpis posiadacza i flaga UE

Przepisy unijne zobowiązują również Polskę do uzupełnienia warstwy graficznej dowodu osobistego o podpis posiadacza. Podpis będzie znajdował się na awersie dokumentu.

W nowym dowodzie przewidziano również kilka innych zmian: zostanie dodane oznaczenie państwa (PL) na tle flagi UE w prawym górnym rogu, z tego powodu przesunięte zostanie oznaczenie informujące o tym, że dokument posiada chip. Przewidywane jest także umieszczenie pola na podpis posiadacza u dołu dokumentu. Na rewersie natomiast zmieni się napis "Numer dowodu osobistego" na "Seria i numer dokumentu".

Nowe dowody – od kiedy?

W tym roku 1,5 mln Polaków powinno wymienić dowód z powodu upływu terminu jego ważności. Kolejne 360 tys. osób kończy w tym roku 18 lat. Dowody osobiste wydane przed dniem wejścia w życie ustawy (przed 2 sierpnia 2021 r.) zachowują ważność na okres, na jaki zostały wydane. – Nie będzie zatem konieczności wymiany dotychczas posiadanych dokumentów – zapewnił wiceszef MSWiA.

