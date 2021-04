Dworczyk został zrugany przez prezydenta? Szef KPRM komentuje

Według portalu Gazeta.pl Andrzej Duda miał być zirytowany chaosem wokół szczepień przeciw COVID-19 dla 40-latków. Prezydent miał skrytykować przede wszystkim Michała Dworczyka, który jest pełnomocnikiem rządu ds. programu szczepień. W trakcie Rady Gabinetowej głowa państwa miała wspomnieć m.in. o „podważaniu wiarygodności i zaufania do programu szczepień i grubym żarcie primaaprilisowym”.

Na doniesienia Gazety.pl odpowiedział Michał Dworczyk. Szef KPRM podkreślił, że nie brał udziału w Radzie Gabinetowej. – Temat potknięcia, jakie miało miejsce 1 kwietnia, był poruszany i z panem prezydentem o tym rozmawialiśmy, tłumacząc sytuację jaka miała miejsce – wyjaśnił. Michał Dworczyk na pytanie, czy został zrugany odpowiedział, że nie, a przynajmniej tak nie odebrał wypowiedzi prezydenta. – To była merytoryczna dyskusja na temat realizacji Narodowego Programu Szczepień – zapewnił.

Andrzej Duda: Sytuacja wygląda lepiej niż się spodziewano

W piątek 9 kwietnia Andrzej Duda zwołał Radę Gabinetową. Jak informowała Kancelaria Prezydenta, była ona poświęcona pandemii koronawirusa oraz obecnej sytuacji epidemiologicznej w Polsce, a także dalszej strategii działań państwa w walce z COVID-19.

Podsumowując spotkanie, prezydent podkreślił, że doszło do niego w sytuacji „specyficznej” , gdy z jednej strony jest duża liczba zakażeń i hospitalizacji, ale też „rozpędza się” program szczepień. Jak mówił w pierwszej części spotkania rozmawiano o „ogólnej sytuacji” . – Chcę przekazać, poinformować opinię publiczną, wszystkich moich rodaków, przede wszystkim zarówno pan premier, jak i minister zdrowia poinformowali mnie, że sytuacja wygląda lepiej niż się spodziewali – mówił Andrzej Duda. – Że de facto patrząc tydzień do tygodnia, okres do okresu liczba tych zakażeń jest raczej liczbą spadającą. Obawiali się, że sytuacja po świętach wielkanocnych może być gorsza niż jest obecnie, a ta sytuacja w ich mniemaniu nie jest zła – relacjonował prezydent.

Andrzej Duda dodał, że jego interesowało, na ile system opieki zdrowotnej jest zabezpieczony na wypadek znaczących wzrostów zakażeń. – Premier oraz minister zdrowia poinformowali, że system opieki zdrowia dysponuje odpowiednim zapasem łóżek covidowych i respiratorów – mówił prezydent.

