Decyzja ws. obostrzeń już w środę? „Kryteria się zmieniają”

Adam Niedzielski był gościem Michała Kolanko w programie „Rzecz o Polityce”, a głównym tematem były obowiązujące w Polsce obostrzenia. Minister zdrowia przekazał, że rozmowy w sprawie restrykcji będą toczone we wtorek i środę. Decyzje zostaną prawdopodobnie ogłoszone już w środę 14 kwietnia.

– Na razie jesteśmy na etapie dyskusji, ale dyskusji, która będzie się jutro finalizowała i na pewno będziemy jutro przedstawiali, co dalej, co z kolejnym tygodniem czy tygodniami – też tutaj nie ma ostatecznej decyzji, jakiego okresu będzie to dotyczyło – stwierdził szef resortu.

Nowe obostrzenia. Co zdecyduje o restrykcjach?

Jednocześnie Niedzielski zaznaczył, że „kryteria luzowania obostrzeń się zmieniają”. – Teraz, kiedy mamy apogeum trzeciej fali w szpitalach, patrzymy na liczbę zajętych łóżek, to jest dominujący element i on będzie decydował czy jest jakaś przestrzeń do luzowania – dodał.

Szef resortu zauważył, że obecnie w szpitalach jest zajętych więcej łóżek covidowych niż w czasie drugiej fali. – To pokazuje, że szpitale tymczasowe były potrzebne – powiedział. Jak wskazał, bardzo istotna jest akcja szczepień seniorów. – Jest apel do wszystkich 60-latków i starszych osób, aby się zgłaszały na szczepienia, bo to nam pozwala podejmować odważniejsze decyzje – przekazał.

Aktualne obostrzenia w Polsce. Szczegóły

Przypomnijmy, obecnie w Polsce zamknięte są żłobki i przedszkola, a uczniowie uczą się w systemie zdalnym. Zawieszona jest działalność siłowni i hoteli, z kolei restauracje funkcjonują jedynie w dostawie. Zamknięto również salony kosmetyczne i zakłady fryzjerskie. Podobną decyzję podjęto w stosunku do centrów handlowych.

