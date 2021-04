Duda uczcił pamięć ofiary zbrodni katyńskiej. „Celem Sowietów było unicestwienie naszego narodu”

Dzień Pamięci Ofiar Zbrodni Katyńskiej został ustanowiony w 2007 roku w celu oddania hołdu ofiarom zbrodni katyńskiej. 13 kwietnia 1943 roku Niemcy poinformowali o odkryciu w ZSRR masowych grobów oficerów Wojska Polskiego. Związek Radziecki przyznał się oficjalnie do zbrodni dopiero po pięćdziesięciu latach od dokonania mordu, tj. 13 kwietnia 1990 roku.

W celu uczczenia pamięci zamordowanych Polaków prezydent Andrzej Duda złożył kwiaty pod Pomnikiem Katyńskim w Warszawie.

– Czcimy dzisiaj pamięć tych, którzy polskości, swojego patriotyzmu i oddania Ojczyźnie nie wyrzekli się nigdy – mówił prezydent na krótkiej konferencji. – Nie ma wątpliwości, że celem ówczesnej sowieckiej akcji mordowania polskich oficerów i polskiej inteligencji było unicestwienie naszego narodu, jego unicestwienie poprzez wymordowanie najbardziej wpływowych i rozwijających społeczeństwo warstw. To była zemsta Stalina za porażkę, za jego osobistą kompromitację w czasie wojny polsko-bolszewskiej 1920, ale to było także dążenie do unicestwienia narodu – dodał

twitter

Morawiecki: Pomieszania dobra ze złem ma na celu zohydzenie prawdy

Pamięć zamordowanych w Katyniu Polaków uczcił również premier Mateusz Morawiecki, zamieszczając rocznicowy wpis na Facebooku.

„ »Jeśli zapomnę o Nich – ty Boże na niebie, zapomnij o mnie« pisał Adam Mickiewicz. Te słowa cisną mi się na ustach w dniu dzisiejszym, przypominając o grzechu zaniechania głoszenia prawdy i pamięci, kiedy oddajemy hołd polskim oficerom, pomordowanym przez Sowietów w Katyniu ” – czytamy we wpisie opublikowanym przez szefa rządu. „Zostali zamordowani, bo byli Polakami. To był wystarczający i jedyny argument dla sowieckich zbrodniarzy” – podkreślił premier.

facebook



Morawiecki zwrócił uwagę, że sprawcy tej zbrodni nigdy nie ponieśli kary. „ W PRL-u karano za to tych, którzy domagali się prawdy. Nawet dzisiaj są zwolennicy, by o zbrodni katyńskiej wiele nie mówić, nie rozpowszechniać prawdy o niej, bo uwiera. Więcej - niektórzy starają się wybielać zbrodniarzy, oskarżając ofiary o czyny, których nigdy nie popełnili. To pomieszanie pojęć, pomieszania dobra ze złem ma na celu zohydzenie prawdy, by powstało przekonanie, że »prawdę ma każdy swoją«” – przekonywał Morawiecki. „Dlatego w takich dniach jak dziś musimy dbać o prawdę i przekazywać ją kolejnym pokoleniom” – dodał.