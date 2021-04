Potwierdzają to nawet Niemcy: polska gospodarka trzyma się dzięki przemysłowi. Czy „liberałowie” to czytają?

Niemiecka telewizja ZDF pokazała polską gospodarkę jako najbardziej perspektywiczną i najlepiej się trzymającą w Europie. Stoimy, twierdzą niemieccy dziennikarze, produkcją przemysłową, a zachowanie jej ciągłości – między innymi przez kolejne tarcze – jest oczkiem w głowie premiera Morawieckiego. Co na to ci, którzy twierdzili, że przemysł to już tylko Chiny, kopalnie trzeba zamknąć, a fabryki przerobić na lofty lub punkty usługowe? Zapewne nie pamiętają tego.

Zapewne zapomnieli już – choć jeszcze nie tak dawno sami to głosili – że liczą się miękkie kompetencje, że szkoły techniczne są niepotrzebne, że nieważny jest długofalowy potencjał przemysłowy, a liczy się doraźny rachunek zysków i strat, o które przecież dodatkowo można zadbać, by tym łatwiej wyprzedać. To mała przypominajka. Taka fotka z przeszłości, którą nagle wyrzuca nam smartfon. Specjalnie dla polskich „liberałów”, tych, którzy reformowali nasz kraj w latach 90., współpracowali z Jerzym Buzkiem, a potem stworzyli Platformę Obywatelską.