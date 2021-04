Youtuber poniża na filmiku niepełnosprawnego nastolatka. „Czyste s****ysyństwo”

Youtuber znany jako Kamerzysta, który ma na swoim koncie m.in. filmiki, w których wyśmiewa osoby będące nosicielami wirusa HIV, udaje samobójstwo czy dorzuca włosy do jedzenia w restauracji, zamieścił na swoim kanale kolejne skandaliczne nagranie. Łukasz Wawrzyniak zapłacił pewnemu nastolatkowi za wykonywanie upokarzających zadań takich jak skakanie z balkonu do kosza na śmierci, rozbijanie sobie cegły na głowie czy jedzenie kocich odchodów. Youtuber bez skrępowania określa go mianem „po***a”.

Poniżanego młodego mężczyznę rozpoznała jedna z internautek. Jak się okazuje, jest on niepełnosprawny intelektualnie. „To czyste s****ysyństwo! W nagraniu widać naszego byłego wychowanka, który jest niepełnosprawny intelektualnie. Co za tym idzie, nie potrafi zbyt dobrze (o ile w ogóle) przewidywać skutków swoich działań ani podejmować racjonalnych decyzji” – napisała Agnieszka Chułek.

facebook

Apel o zgłaszanie filmiku do moderatora YT

Kobieta podkreśliła, że Kamerzysta w świadomy i perfidny sposób wykorzystał nastolatka do „robienia obrzydliwych, dehumanizujących zadań”. „Ten po**b, jak go nazywają na początku, jeszcze do niedawna był wychowankiem domu dziecka, a jeszcze wcześniej był zaniedbywanym, maltretowanym dzieciakiem wychowywanym przez ulicę. Kilka lat temu nie za bardzo miał w co się ubrać, a jego stary całą kasę brał na przelew. Czy dziwi więc, że mając w perspektywie zarobienie kilka stów, zgadza się na to wszystko? No nie” – dodała.

Internautka zaapelowała, aby zgłaszać skandaliczne nagranie do moderatorów serwisu Youtube, aby zostało ono jak najszybciej usunięte. „Dożyliśmy trudnych czasów, w których osoby prostackie, poniżające w brutalny sposób innych, są idolami najmłodszych. Proszę, zgłoś to na YouTube (dręczenie/znęcanie się), bo tylko to mi pozostało, by ratować resztki godności tego dzieciaka” – podsumowała.

Czytaj też:

Youtuberzy uznani za winnych fałszywego napadu na bank. Sąd potępił ich głupotę