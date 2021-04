Żłobki i przedszkola otwarte od 19 kwietnia, zmiany ws. sportu na powietrzu. Reszta obostrzeń zostaje

W trakcie konferencji prasowej w środę 14 kwietnia minister zdrowia Adam Niedzielski przekazał, że decyzją rządu aktualnie obowiązujące obostrzenia zostaną przedłużone do niedzieli 25 kwietnia (przedłużono je o tydzień, miały funkcjonować do 18 kwietnia). Adam Niedzielski podkreślił przy tym, że jednak dwa rygory zostają zniesione.

Obostrzenia zostają do 25 kwietnia. Przedszkola i żłobki będą jednak otwarte

– Już od najbliższego poniedziałku (19 kwietnia – red.) dzieci będą mogły wrócić do przedszkoli i żłobków – poinformował Adam Niedzielski. Minister zdrowia dodał, że rozmawiał też z wicepremierem Piotrem Glińskim, który jest też ministrem sportu i podjęli decyzję o możliwości przywrócenia uprawiania sportu na wolnym powietrzu.

Za to ze względu na nadchodzącą majówkę, rząd już zapowiedział, że hotele i obiekty noclegowe będą zamknięte jeszcze dłużej, ponieważ przez ponad 2 tygodnie (co najmniej do 3 maja).

Zmiany w obostrzeniach w Polsce od 19 kwietnia, obowiązujące do 3 maja

Hotele – obiekty noclegowe pozostają zamknięte do 3 maja włącznie. Wyjątkiem są m.in. hotele robotnicze, a także noclegi świadczone w ramach niektórych podróży służbowych – np. medyków, kierowców wykonujących transport drogowy czy żołnierzy. Katalog wyjątków zostanie opublikowany w rozporządzeniu.

– czynne od 19 kwietnia dla wszystkich dzieci. Sport – działalność obiektów sportowych nadal jest ograniczona wyłącznie do sportu zawodowego. Wszelkie wydarzenia mogą się odbywać bez udziału publiczności. Zamknięte pozostają m.in. siłownie, kluby fitness, stoki narciarskie, baseny, sauny i solaria. Od 19 kwietnia dopuszczona zostanie możliwość uczestnictwa dzieci i młodzieży we współzawodnictwie sportowym prowadzonym przez odpowiedni polski związek sportowy. Od 19 kwietnia dozwolone będzie również na uprawianie sportu w obiektach sportowych na świeżym powietrzu – limit do 25 osób.

Obostrzenia przedłużone do 25 kwietnia – lista

Przedłużenie obostrzeń do 25 kwietnia oznacza, że dalej obowiązują następujące ograniczenia:

Handel – ograniczenia

Wielkopowierzchniowe sklepy meblowe i budowlane o powierzchni powyżej 2 000 m2 pozostaną zamknięte.





Centra i galerie handlowe – tak jak obecnie – pozostają zamknięte, z wyjątkiem m.in.: sklepów spożywczych, aptek i drogerii, salonów prasowych, księgarni.



W placówkach handlowych na targu lub poczcie obowiązują limity osób:



1 osoba na 15 m2 – w sklepach do 100 m2,





1 osoba na 20 m2 – w sklepach powyżej 100 m2.

Kult religijny – w miejscach kultu religijnego obowiązuje limit osób – na 1 osobę musi przypadać 20 m2.

Bez zmian pozostaje obowiązek zakrywania ust i nosa oraz zachowywanie 1,5 m odległości od innych osób.

Salony fryzjerskie i kosmetyczne – pozostają zamknięte.

Edukacja – uczniowie wszystkich klas szkół podstawowych, szkół ponadpodstawowych, słuchacze placówek kształcenia ustawicznego oraz centrów kształcenia zawodowego uczą się zdalnie.

Kultura – wciąż zamknięte są teatry, kina, muzea i galerie sztuki.

