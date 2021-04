Awantura na Twitterze. Harłukowicz do Wybranowskiego: Nie radzę Ci chu** złamany

Wojciech Wybranowski odniósł się do tweeta, w którym został podany link do artykułu „Układ wrocławski. »Kadrowy« Hofman, fiasko operacji CBA i wielki skok Obajtka” autorstwa Jacka Harłukowicza. „We Wrocławiu jest sporo układów. Znajomy, dawniej w »GW«, mówi, że najgorsze są zakrapiane układy dziennikarsko-polityczne. I przesyła takie zdjęcie. A na nim: red. Harłukowicz z »GW«, M. Garcarz, człowiek Dutkiewicza, W. Król, doradca Dudkiewicza, K. Maj, człowiek Sutryka” – napisał Wojciech Wybranowski.

„Pan Wybranowski wygrzebał zdjęcie sprzed lat, na którym piję wódeczkę. Cóż, pijam wódeczkę. Tu: po pracy, w towarzystwie, które znam od lat. Ba! Jest tu nawet jeden z moich byłych red. naczelnych. Nie wstydzę się tego zdjęcia. Może Pan Wojtek opowie nam o swoim?” – zapytał Jacek Harłukowicz, odpowiadając Wojciechowi Wybranowskiemu.

twitter

Wybranowski: Wrzucają stary, dawno dementowany retusz z Hitlerem

„Red. Harlukowicz najpierw mnie zablokował, a później skomentował. Wrzucają stary, dawno dementowany retusz z Hitlerem. Zdenerwował się biedaczek z »GW». No cóż, jak się nie trzyma standardów dziennikarskich i wali wódkę (i sweet focie) z politykami to później boli” – napisał w kolejnym tweecie Wojciech Wybranowski.

Tego komentarza Jacek Harłukowicz również nie pozostawił bez odpowiedzi. „Ochłoń chłopaku. I przestań się mieszać w rzeczy, o których nie masz pojęcia. Kariera słupa ogłoszeniowego to żadna kariera” – napisał. „Jacuś, jedyne co ci dobrze wychodzi, to wpisy na Facebooku, komu to byś po ryju dał. Walnij sobie setę albo dwie, z którymś z polityków, a dziennikarstwo zostaw komuś kto wie, jak się je uprawia. Dziennikarstwo, nie zleceniówkę” – odpowiedział Wybranowski.

Harłukowicz do Wybranowskiego: Nie radzę Ci chu** złamany

„Zleceniówka powiadasz, Panie Wybranowski? Hmmm” – napisał Harłukowicz i opublikował kilka screenów tweetów Wybranowskiego z 2020 roku. „Jacuś, znów wywalasz się jak na schodach. Btw Twoi redakcyjni koledzy i koleżanki mówią, że z pokonywaniem schodów radzisz sobie jak z pokonywaniem oporu barmanek na imprezach integracyjnych. Ale to przecież musi być plotka, uspokoję Cię, że ja w nią prawie nie wierzę” – napisał Wybranowski.

twitter

Na uwagę Harłukowicza, że „udawanie stylu S. Jastrzębowskiego średnio” Wybranowskiemu wychodzi, dziennikarz odpowiedział: „Nie denerwuj się Jacek, złość trzeźwości szkodzi. A ci sami złośliwi mówią, że nie wszystko można zrzucić na kolegę, który się nie obroni, bo zmarł. Pożyjemy, zobaczymy”. „Nie radzę Ci chu** złamany nawet wymieniać w tej kulturalnej (póki co) wymianie zdań, imienia śp. Wojtka. Koniec dyskusji z Tobą pokemonie. Będziemy się bawić inaczej” – zakończył Jacek Harłukowicz, a potem usunął wpis.

twitter

Po godz. 14:00 Jacek Harłukowicz opublikował kolejny tweet. „Poniosło mnie. Przepraszam za słownictwo. Zdania nie zmieniam i kończę jakakolwiek wymianę zdań" – napisał dziennikarz.

twitterCzytaj też:

Spięcie Belki i Dudy na Twitterze. „Dramatycznie nisko Pan lata”