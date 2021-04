Adam Bodnar przemawiał w Senacie. Politycy PiS wyszli z sali

Adam Bodnar przedstawił w Senacie informację o działaniach Rzecznika Praw Obywatelskich oraz stanie przestrzegania praw człowieka i obywatela w Polsce. Kiedy RPO szedł na mównicę, można było zobaczyć puste ławy w miejscach, gdzie siedzą senatorowie Prawa i Sprawiedliwości. Zwrócili na to uwagę politycy KO. Według Agnieszki Kołacz-Leszczyńskej senatorowie PiS „wstydzą się i boją usłyszeć prawdę”.

PiS opuścił salę plenarna w Senacie. Rafał Grupiński: jak na wagary przed klasówką

Marcin Bosacki zaznaczył, że to ostatnie sprawozdanie, jakie wygłasza Bodnar. „Plemienne barbarzyństwo niszczące instytucje i obyczaje Państwa” – ocenił polityk. W podobnym tonie wypowiedział się również inny senator KO Bogdan Klich. „PiS boi się RPO Adama Bodnara jak diabeł wody święconej” – napisał. Z kolei Rafał Grupiński zauważył, że tak się „klasą uciekało na wagary przed klasówką, a i to rzadko”. Polityk stwierdził, że „PiS traktuje państwo jak swoją własność”.

Małgorzacie Kidawie-Błońskiej zachowanie senatorów Prawa i Sprawiedliwości przypomina z kolei o „braku szacunku dla drugiego człowieka, instytucji państwowych i demokracji”. „Dla nich znaczenie ma tylko interes partyjny i swój własny” – zauważyła wicemarszałek Sejmu. Krzysztof Śmieszek z Lewicy podkreślił, że „PiS już nawet nie ukrywa swojego stosunku do urzędu Rzecznika Praw Obywatelskich”.

Pęk: Chcieliśmy pokazać nasz stosunek do upolitycznienia działań RPO

Zachowanie senatorów z klubu PiS wyjaśnił Marek Pęk. Wicemarszałek Senatu tłumaczył, że politycy wyszli z sali, ponieważ chcieli pokazać swój stosunek nie tylko do kadencji Adama Bodnara, bardzo upolitycznionej, ale przede wszystkim do tego, jak zachowywał się on w Senacie – jakby był Trybunałem Konstytucyjnym, gdy oceniał nasze działania jako niekonstytucyjne, bardzo przekraczając w ten sposób swoje kompetencje i uprawnienia



Pat w sprawie Rzecznika Praw Obywatelskich

Parlament wciąż nie wybrał nowego RPO. Kadencja Bodnara upłynęła we wrześniu 2020 r., ale od tego czasu Sejm i Senat nie mogły porozumieć się ws. jego następcy. Poparcia izby niższej nie udało się zdobyć Zuzannie Rudzińskiej-Bluszcz, z kolei Piotr Wawrzyk nie uzyskał akceptacji Senatu. Obecnie największe szanse ma Bartłomiej Wróblewski, który jako jedyny uzyskał akceptację sejmowej komisji.

