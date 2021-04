Dziennikarka ironicznie do Hołowni: Co chce pan robić poza transmisjami na Facebooku?

Szymon Hołownia pojawił się w czwartek 15 kwietnia na antenie TOK FM, a głównym tematem rozmowy był kryzys w Zjednoczonej Prawicy związany z Funduszem Odbudowy, którego nie chce poprzeć Solidarna Polska. Jak stwierdził lider partii Polska 2020, większość środków z FO zostanie wypłacona w latach 2023-2026, czyli jego zdaniem „dawno po rządach PiS”.

Były dziennikarz wskazał przy tym na kluczową rolę opozycji. – Opozycja powinna dziś zająć się usunięciem od władzy Jarosława Kaczyńskiego. Niestety przeżywa moment „antyobamiczny”. Ludzie patrząc na to co jest po naszej stronie sceny politycznej nie mówią „Yes, we can”, tylko „No, they can't” – mówił.

Szymon Hołownia o odsuwaniu od władzy Jarosława Kaczyńskiego

Zdaniem Hołowni w przypadku przegrania w Sejmie głosowania nad FO, „Kaczyński i Ziobro poprowadzą nas w stronę Polexit-u” . – Te pieniądze należą się Polakom, którym będą służyły przez wiele lat. Trzeba jak najszybciej usunąć Jarosława Kaczyńskiego z funkcji, którą pełni – dodawał.

Jak tego dokonać? O to zapytała prowadząca Karolina Lewicka, która nawiązała do aktywności Hołowni w mediach społecznościowych. – Co chce pan zrobić poza transmisjami na żywo na Facebooku? – zapytała. Lider Polska 2050 najpierw wypomniał dziennikarce ironiczne pytanie, a następnie udzielił enigmatycznej odpowiedzi. – Pracujemy nad planem politycznym, który objawi wszelkie elementy w momencie kiedy trzeba będzie to objawić – odparł. – Nie zamierzam siedzieć i czekać na wybory w 2023 roku – podkreślił.

