Po wyroku TK protest przed budynkiem, posłom PiS nie udało się wypowiedzieć. Zagłuszały ich okrzyki. „Hańba!”

W czwartek 15 kwietnia Trybunał Konstytucyjny orzekł, że przepis pozwalający Rzecznikowi Praw Obywatelskich pełnienie funkcji po upływie kadencji (jeśli nie wybrano następcy), jest niekonstytucyjny. TK dał trzy miesiące władzy, by poprawiła ustawę w tym zakresie. To oznacza, że Adam Bodnar będzie p.o. RPO jeszcze przez taki okres.

Posłowie PiS przed budynkiem TK. W tle okrzyki: Hańba!

Tuż po ogłoszeniu wyroku z budynku TK wychodzili przedstawiciele wnioskodawców (poseł PiS Marek Ast) czy Sejmu (poseł PiS Arkadiusz Mularczyk), a także Bodnar. Ast i Mularczyk wyszli przed budynek do dziennikarzy, jednak rozmowa z politykami była utrudniona – kilkanaście osób zebranych w tym miejscu skandowało: Hańba! Używano też megafonu.

Kamery TVN24 relacjonowały to zdarzenie i praktycznie niemożliwe było usłyszenie, zwłaszcza na początku, tego, co mają do powiedzenia posłowie. Ast podnosił, że „nie spełniły się obawy” Adama Bodnara i TK dał Sejmowi czas na zmianę ustawy. – Ten wyrok jest wyrokiem, który realizuje zasadę kontroli TK, jest zgodny z naszym wnioskiem i uważamy, że jest właściwy – mówił Mularczyk.

W pewnym momencie na al. Jana Chrystiana Szucha ktoś rzucił petardę, a kamery TVN24 pokazały miejsce, w którym zapewne wybuchła (unosił się tam dym).