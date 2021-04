Sędzia Trybunału Stanu dla „Wprost”: Wyrok TK ws. Adama Bodnara budzi wątpliwości. Chodzi o skład orzekający

Wprost: Co wydarzyło się dzisiaj w Trybunale Konstytucyjnym? Doszło do „zamachu” na instytucję RPO, jak alarmują niektórzy komentujący, czy też TK wydał słuszną decyzję korespondującą z ustawą zasadniczą, w której nie ma mowy o „pełniącym obowiązki RPO”? Dotąd takie pełnienie obowiązków po upływie kadencji wynikało z tzw. dobrego obyczaju.

Dr Sebastian Gajewski, członek Trybunału Stanu: Trybunał Konstytucyjny nie zakwestionował dobrego obyczaju – ale konkretny przepis ustawy o Rzeczniku Praw Obywatelskich. Stanowi on, że dotychczasowy rzecznik pełni swoje obowiązki do czasu objęcia stanowiska przez nowego. Jednak zdaniem Trybunału, ustawa nie może w żadnym przypadku przedłużać pełnienia obowiązków przez piastuna organu ponad kadencję przewidzianą w Konstytucji RP.

Jest to rozstrzygnięcie zaskakujące, ponieważ analogiczne rozwiązania były obecne dotychczas w różnych ustawach i nie kwestionowano ich konstytucyjności.

Co więcej, znajdują one pełne uzasadnienie w zasadzie ciągłości władzy publicznej, która zakłada, że ustawodawca musi przewidzieć rozwiązania gwarantujące, iż zadania i kompetencje konstytucyjnych organów władzy publicznej będą wykonywane stale, bez przerw związanych ze zmianami w ich obsadzie personalnej – takich jak np. śmierć w czasie kadencji czy jej upływ. Kwestionowane dziś przez Trybunał rozwiązanie to gwarantowało. Trudno teraz przewidzieć, jakimi regulacjami zostanie ono zastąpione.