Wyrok TK ws. RPO został opublikowany w Dzienniku Ustaw

W czwartek 15 kwietnia Trybunał Konstytucyjny orzekł, że przepis pozwalający Rzecznikowi Praw Obywatelskich pełnienie funkcji po upływie kadencji (jeśli nie wybrano następcy), jest niekonstytucyjny. TK dał trzy miesiące władzy, by poprawiła ustawę w tym zakresie. To oznacza, że Adam Bodnar będzie p.o. RPO jeszcze przez taki okres. Jeszcze tego samego dnia wyrok opublikowano w Dzienniku Ustaw. Taka informacja pojawiała się tuż przed godziną 15.

Bodnar o możliwych scenariuszach

Adam Bodnar mówił, że w jego ocenie TK wyszedł poza granice wniosku złożonego przez posłów PiS. P.o. RPO przypomniał, że swoje zadania wykonuje do czasu wejścia wyroku w życie. – Należy się zastanowić w jakim zakresie, ja, a także moi zastępcy, powinniśmy utrzymać uprawnienia procesowe, czyli te uprawnienia, które wiążą się z występowaniem przed sądami – wyjaśnił.

Jak wskazał Bodnar, po wyroku TK możliwe są dwie sytuacje: albo parlament wybierze zgodnie z Konstytucją nowego RPO, albo uchwalenie nowej ustawy o RPO. Ten drugi wariant Bodnar nazwał „niebezpiecznym”, a tłumaczył to następująco:

– Drugi scenariusz jest znacznie bardziej niebezpieczny moim zdaniem, ponieważ doprowadzi do wprowadzenia kogoś, kto będzie kimś w rodzaju komisarza, a nie będzie RPO. To z punktu widzenia niezależności tej instytucji nie jest najlepsze.



Dlatego też p.o. RPO zaapelował do polityków, by jednak skupili się na pierwszym wariancie i wybrali niedługo nowego RPO (wymaga to zgody zarówno Sejmu, jak i Senatu). – Apeluję do wszystkich sił politycznych, żeby się dogadały co do takiego kandydata, który uzyska poparcie Sejmu i Senatu, bo wtedy będzie można powiedzieć, że te wady konstytucyjne, które teraz obserwujemy, zostaną naprawione – powiedział Bodnar.

Czytaj też:

Sędzia Trybunału Stanu dla „Wprost”: Wyrok TK ws. Adama Bodnara budzi wątpliwości. Chodzi o skład orzekający