Marcinkiewicz zawalczy w ringu z Collinsem. Opowiedział o przygotowaniach

Już 2 czerwca były premier Kazimierz Marcinkiewicz zmierzy się w ringu bokserskim z Rafałem Collinsem, a dochód z gali zostanie przekazany na pomoc potrzebującym dzieciom. Były premier do walki przygotowuje się pod okiem trenera Roberta Złotkowskiego. W wywiadzie dla Onetu Kazimierz Marcinkiewicz został zapytany, czy wiele razy usłyszał, że byłemu premierowi nie przystoi udział w tego typu przedsięwzięciu.

Wie pan, my żyjemy w Polsce, a w Polsce to normalne, że ludzie są zabobonni, pełni kompleksów, złośliwi i zawistni. To jest norma i trzeba do tego przywyknąć, bo Polska taka była, jest i będzie. Żyję w tym kraju ponad 60 lat, zdążyłem się już więc do tego przyzwyczaić. I mam to zupełnie tam, gdzie słońce nie dochodzi – odpowiedział były premier i dodał, że jest „całkowicie odporny na hejt”.