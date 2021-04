Kaczyński człowiekiem roku „Gazety Polskiej”. Nagroda także dla Przyłębskiej za „stawanie w obronie prawdy”

Podczas gali Strefy Wolnego Słowa wręczono nagrodę Człowieka Roku 2020 Klubów „Gazety Polskiej”. Laureatem został Jarosław Kaczyński. – Ta nagroda jest dla mnie czymś szczególnym. Jest nagrodą nie przyznawaną przez jakieś jury, nie przez jakąś komisję czy komitet, tylko przez bardzo wielu ludzi. Ludzi, którzy są rzeczywiście zaangażowani. Można powiedzieć – radykalnie zaangażowani w polskie sprawy dobrze rozumiane, rozumiane w perspektywie uczucia, które powinno łączyć wszystkich Polaków – mówił wicepremier.

– Tym uczuciem, tą postawą, jest patriotyzm, przywiązanie do swojej ojczyzny, gotowość służenia jej. Jest to wszystko, co składa się na taki sposób życia, taki sposób działania, taki sposób pracy, który tej ojczyźnie służy – dodał prezes PiS.

„Szturmowe bataliony Polski patriotycznej”

Dziękując za wyróżnienie Jarosław Kaczyński wspomniał o...szturmowych batalionach Polski patriotycznej. – Nagroda jest wielkim zaszczytem dlatego, że to środowisko, te szturmowe bataliony Polski patriotycznej i niepodległej tę nagrodę przyznają. Jestem wdzięczny, zaszczycony i uważam tę chwilę za piękną w moim życiu, w którym zdarzyły się tragedie, ale w którym przyszły także i sukcesy, które mam nadzieję, że będą kontynuowane dalej. Nie mówię już o mnie, ale o tych, którzy zastąpią mnie w tej walce, która ciągle musi trwać, jeżeli chcemy uzyskać to, co powinno być celem każdego polskiego patrioty. Silne, poważne polskie państwo – podsumował.

Przyłębska z nagrodą za „stawanie w obronie prawdy”

W trakcie gali wręczono także nagrodę im. Grzegorza I Wielkiego przyznawaną przez miesięcznik „Nowe Państwo” za „stawanie w obronie prawdy w życiu publicznym”. Tegoroczną laureatką została prezes TK mgr Julia Przyłębska. – Polska jest wartością, bycie w naszej wspólnocie historyczno-kulturowej. Powinniśmy być dumni z własnej przeszłości! Nie poddawać się pedagogice wstydu i nie czuć się zażenowanymi, że tkwi w nas pewnego rodzaju mesjanizm patriotyzmu, jak umiłowanie Ojczyzny i wolności. Często słyszę "prawda zwycięży", jakby prawda miała jakąś magiczną siłę i sama z siebie zwyciężała, a my możemy spokojnie na to czekać. Nie, proszę państwa! Prawda może zwyciężyć tylko dzięki nam, naszej odwadze do głoszenia i obrony prawdy – stwierdziła prezes TK.

Nagroda dla WOT za „heroiczną postawę w trakcie pandemii”

Nagrodę za trud i poświęcenie włożone w walkę z epidemią w 2020 roku otrzymały Wojska Obrony Terytorialnej, które w opinii tygodnika „wykazały się heroiczną postawą, pomagając służbom medycznym w trakcie pandemii”. Żołnierze WOT zorganizowani w brygadach służą na co dzień w walce z epidemią. Są obecni w szpitalach, DPS, wszędzie tam, gdzie potrzebna jest pomoc. Wielkim zadaniem, które wykonali jest służba w szpitalach. Dzięki temu cywilna służba zdrowia może się w pełni poświęcić pomocy chorym, dlatego że żołnierze WOT wykonują czynności administracyjne, które nie są bezpośrednio związane z leczeniem – mówił Mariusz Błaszczak.

– Żołnierze WOT są zawsze gotowi, zawsze blisko, poświęcają się innym. Oprócz tego, że sprawdzili się w trudnym czasie, doskonalą swoje umiejętności wojskowe. Wielu z nich przechodzi do wojsk operacyjnych, bo właśnie tak postrzegają swoją przyszłość zawodową, chcą być żołnierzami zawodowymi – dodał szef MON.