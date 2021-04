Brudziński do koalicjantów PiS: Będziecie pomocnikami Tuska

To, że między koalicjantami w Zjednoczonej Prawicy panują napięcia, nie jest już dla nikogo tajemnicą. Posłowie Solidarnej Polski wprost mówią, że nie poprą Funduszu Odbudowy i wynegocjowanych przez Mateusza Morawieckiego warunków unijnego porozumienia. Według dziennikarzy Onetu kierownictwo PiS rozważa scenariusz, w którym umowa zostałaby przyjęta z pominięciem Sejmu i w ten sposób weto Zbigniewa Ziobry nie miałoby żadnego znaczenia. Z kolei partii Jarosława Gowina trwa wewnętrzny spór o przywództwo w partii.

W rozmowie z telewizją wPolsce o personalnych konfliktach w obozie rządzącym w ostrych słowach wypowiedział się Joachim Brudziński. – Z szacunkiem podchodzę do tych wszystkich tyrad, które wygłasza czy to Janusz Kowalski, czy inni posłowie Solidarnej Polski, czy nawet Zbigniew Ziobro. Rozumiem, że chcą się zajmować wieloma tematami, chcą zbawiać w tej chwili również przyszłość UE, ale pierwszym zadaniem, jakiego się podjęli, to była reforma wymiaru sprawiedliwości. Chciałoby się powiedzieć: panowie, skupcie się na tym, co de facto dało wam władzę, a mianowicie tym zaufaniem, którym Polacy was obdarzyli, wierząc, że wymiar sprawiedliwości zostanie zreformowany – stwierdził eurodeputowany.



Brudziński: Jeżeli rząd się rozpadnie, wyborcy wam nigdy nie wybaczą

Zdaniem wiceprezesa PiS stawianie na szali jedności prawicy jest zdradą wobec tych, którzy głosowali na formację w 2015 roku i w ostatnich wyborach parlamentarnych. – Każdy, kto rozbija Zjednoczoną Prawicę i próbuje doprowadzić do tego, żeby straciła większość w parlamencie, przychyla się do tego, że władza wróci w ręce polityków typu: Szczerba, Pomaska, Nitras, Budka – ocenił Joachim Brudziński.



Europoseł nie mógł nie wspomnieć o Donaldzie Tusku. – Każdy, kto dzisiaj rozbija prawicę, przeciąga linę w taki sposób, by ten rząd stracił większość w parlamencie, staje ramię w ramię z Donaldem Tuskiem. Chcę to powiedzieć moim kolegom z Solidarnej Polski i Porozumienia Jarosława Gowina. Jeżeli doprowadzicie do tego, że ten rząd się rozpadnie, wyborcy wam nigdy tego nie wybaczą i będziecie pomocnikami Donalda Tuska – stwierdził.

Czytaj też:

Kaczyński człowiekiem roku „Gazety Polskiej”. Nagroda także dla Przyłębskiej za „stawanie w obronie prawdy”