Budka tłumaczy brak poparcia dla kandydatury Ikonowicza. „Ma kontrowersyjne poglądy”

Podczas sejmowego głosowania posłowie przyjęli kandydaturę Bartłomieja Wróblewskiego na Rzecznika Praw Obywatelskich. Rekomendacji nie uzyskał za to Piotr Ikonowicz, ubiegający się o to stanowisko z poparciem Lewicy. W jego przypadku aż 102 posłów Koalicji Obywatelskiej wstrzymało się od głosu, co tłumaczył dzień później Borys Budka.

Piotr Ikonowicz nie uzyskał w Sejmie niezbędnego poparcia, by ubiegać się o stanowisko Rzecznika Praw Obywatelskich. Podczas posiedzenia zorganizowanego 15 kwietnia jego kandydaturę poparło 47 posłów Lewicy i 20 przedstawicieli Koalicji Polskiej. Społecznik uzyskał również poparcie 12 parlamentarzystów Koalicji Obywatelskiej, w tym Dariusza Jońskiego i Barbary Nowackiej. Pomysł przyznania Ikonowiczowi funkcji RPO odrzuciło 228 posłów Prawa i Sprawiedliwości oraz dziewięciu z KO (w tym Jan Grabiec czy Sławomir Neumann). Od głosu wstrzymało się aż 102 przedstawicieli KO, co dzień później Borys Budka tłumaczył na antenie radiowej Trójki. Borys Budka o głosowaniu ws. kandydatów na RPO Jak wyjaśnił lider PO, Ikonowicz nie uzyskał poparcia klubu, ponieważ ma „kontrowersyjne poglądy”. Jako przykład podał poparcie kandydata dla aneksji Krymu przez Rosję. – To są rzeczy niedopuszczalne. Jeżeli ktoś nie rozumie podstawowych praw w prawie międzynarodowym to nie może być dobrym RPO – wyjaśnił. Budka argumentował także, że Ikonowicz nie chciał poparcia od posłów PO. – W jednym z wywiadów wyraźnie powiedział, że nie oczekuje poparcia PO, która kojarzona jest z liberalnym środowiskiem, które on ocenia negatywnie – stwierdził. Lider największej partii opozycyjnej podkreślił przy tym, że szanuje dorobek społeczny Ikonowicza. Dlaczego zatem posłowie z klubu KO zdecydowali się wstrzymać od głosu, zamiast głosować przeciw kandydaturze Ikonowicza? – Zdecydowana większość klubu wstrzymała się, żeby nie głosować przeciw kandydatowi innego klubu opozycyjnego. Ale poglądy Piotra Ikonowicza są nam kompletnie obce – podsumował. Czytaj też:

Adam Bodnar zdradza plany na przyszłość. Ustępujący RPO nie wyklucza kariery politycznej