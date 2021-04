Zbliża się konkurs Miss Universe 2020. Wiadomo, kto będzie reprezentował Polskę

W Polsce od lat organizowane są dwa konkursy piękności: Miss Polonia oraz Miss Polski będące przepustką do rywalizacji z kobietami z całego świata. O tytuł Miss World powalczy Karolina Bielawska, która zdobyła pierwszy z tytułów. Magdalena Kasiborska, która w 2019 roku sięgnęła po koronę Miss Polski, miała z kolei pojechać na galę Miss Universe. Jej plany pokrzyżowały problemy zdrowotne, przez co na Florydę poleci 27-letnia Natalia Piguła.

Miss Universe 2020. Kim jest Natalia Piguła?

Piguła pochodzi z Łodzi, a swoją karierę w modelingu zaczynała już jako nastolatka. Mając 15 lat wygrała konkurs Elite Model Look – przypomina portal lodz.naszemiasto.pl. Później przez jakiś czas zmagała się z chorobą tarczycy, która doprowadziła u niej do znacznego wzrostu wagi.

Wicemiss Polski z 2019 roku skończyła studia i założyła własną firmę kuriersko-transportową. Teraz przygotowuje się do gali, która odbędzie się 16 maja w hotelu Hard Rock Hotel & Casino w Hollywood. – Z pomocą wspaniałych ludzi spełniam marzenie, które jeszcze tydzień wcześniej wydawały się niemożliwe do realizacji – lecę do USA i stanę na scenie, o której zawsze marzyłam! – przyznała w rozmowie z lodz.naszemiasto.pl.

Miss Universe

Pierwszy konkurs Miss Universe został zorganizowany w 1952 roku z inicjatywy firmy odzieżowej Pacific Mills. W latach 1996-2015 widowisko organizował Donald Trump, a na przestrzeni lat rywalizacja o tytuł stała się drugim, obok Miss World, najbardziej prestiżowym konkursem piękności na świecie.

Jak do tej pory żadnej z Polek nie udało się sięgnąć po koronę Miss Universe. Do ścisłego finału dostawały się za to Alicja Bobrowska (1958 rok), Brygida Bziukiewicz (1986) oraz Joanna Gapińska (1989). W 2019 roku Olga Buława została z kolei wyróżniona tytułem Miss Koleżeńskości.

