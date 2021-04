Wrocławskie muzeum szuka kobiety ze słynnego zdjęcia. Uda się rozwiązać zagadkę?

Muzeum Architektury we Wrocławiu we wpisie na Facebooku przybliżyło kulisy powstania zdjęcia z lata 1982 roku. „Upalny dzień. Chris Niedenthal, jeden z najbardziej cenionych na świecie fotoreporterów, jest we Wrocławiu. Spaceruje po mieście, fotografuje ludzi, ulice, budynki. Fascynuje go zwłaszcza zespół sześciu wieżowców usytuowany między placem Grunwaldzkim a mostem Grunwaldzkim” – czytamy.

Kim jest kobieta ze zdjęcia Chrisa Niedenthala?

Niedenthal, który jest Brytyjczykiem polskiego pochodzenia, to jeden z najbardziej cenionych fotoreporterów w Europie. Współpracował z szeregiem znanych tytułów, a jego zdjęcia pojawiały się w magazynach takich jak „Der Spiegel” czy „Time”. Podczas wspomnianej wizyty we Wrocławiu uwagę artysty zwróciła młoda, kolorowo ubrana kobieta.

Bohaterka zdjęcia Niedenthala zafascynowała również Muzeum Architektury we Wrocławiu. „To właśnie jej portret jest dziś jednym z najlepiej rozpoznawalnych i najchętniej publikowanych zdjęć wrocławskiego Manhattanu. Kim jest kobieta ze słynnego zdjęcia Chrisa Niedenthala? Studentką wynajmującą stancję, córką właścicieli, przyjaciółką rodziny, a może to jej własne mieszkanie? Po niemal czterdziestu latach, chcemy wreszcie wyjaśnić te zagadkę” – przekazano we wpisie.

facebook

Zagadkę prawdopodobnie uda się rozwiązać, o czym w rozmowie z RMF FM poinformował jeden z pracowników instytucji. – Zgłosiła się do nas pani, która mówi, że prawdopodobnie rozpoznaje swoją mamę na tym zdjęciu. Z mamą jeszcze nie rozmawialiśmy. To nastąpi dzisiaj. Więc okaże się, czy faktycznie jest ta osoba – przekazał Michał Duda.

Czytaj też:

Próbki DNA księcia Filipa pomogły w rozwikłaniu tajemniczej zagadki kryminalnej