Nieoficjalnie: W maju duże przyspieszenie dostaw Pfizera. Co tydzień Polska ma dostawać 1,2 mln szczepionek

Jak ustalił „Wprost” w maju ma dojść do przyspieszenia dostaw szczepionki firmy Pfizer. Planowane są cztery dostawy po 1,2 mln dawek i piąta - 2,4 mln. W czerwcu systematycznie co tydzień Pfizer ma wysyłać do Polski 2 mln szczepionek.

Rząd szykuje prawdziwe przyspieszenie szczepień. A wszystko dzięki nowym dostawom szczepionek deklarowanym przez firmę Pfizer. – W obecnie istniejących punktach szczepień jesteśmy w stanie szczepić nawet 6 mln osób tygodniowo. Szczepionek niedługo będzie bardzo dużo, bo firma Pfizer zobowiązała się nam przysłać co tydzień przez cztery tygodnie 1,2 mln dawek i piątego tygodnia 2,4 mln. W czerwcu systematycznie co tydzień Pfizer ma wysyłać do Polski 2 mln szczepionek. Oczywiście możliwe są zawsze korekty – mówi nam osoba z rządu uściślając, że poza tym będą dostawy szczepionek innych firm. Czytaj też:

„Mówiąc Wprost". „Stanowisko Episkopatu ws. Szczepionek jest bardzo szkodliwe" Do tej pory w Polsce zostało wykonanych ponad 8 mln szczepień. – Dobrą wiadomością jest to, że podaliśmy już 8 mln dawek szczepionki – mówił na czwartkowej konferencji prasowej szef KPRM Michał Dworczyk. Ponad 2 mln osób otrzymały już drugą dawkę szczepionki przeciw COVID-19. Już w najbliższy poniedziałek ruszy w Legnicy pierwszy Punkt Szczepień Masowych, którego otwarcie ma zainaugurować premier Mateusz Morawiecki. Legnica jest jednym z 16 miast w Polsce, w których uruchomionych zostanie pilotażowy punkt szczepień masowych.