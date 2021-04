Kulisy rządowego planu. „Nikt nam nie zarzuci, że szczepionki się marnują”

Uwolnienie w maju szczepień dla wszystkich, to jedna z zapowiedzi rządu. Według naszych informacji w związku z tym, że szykują się duże dostawy szczepionek i zniesione mają być grupy wiekowe, zarówno minister zdrowia Adam Niedzielski, jak i pełnomocnik ds. szczepień i szef kancelarii premiera Michał Dworczyk rozważają wprowadzenie w Polsce izraelskiego modelu szczepień. Chodzi o to, by z niewykorzystanej dawki mogła skorzystać dowolna osoba, która przyjdzie do punktu szczepień.

– Gdy w maju uwolnimy szczepienia dla wszystkich, nikt nie będzie nam zarzucał, że kiedy marnowała się dawka szczepionki zaszczepił się nią ktoś, kto był pod ręką, poza kolejnością, bo nie w swojej grupie wiekowej. Dlatego to odpowiedni moment by wprowadzić wariant izraelski – mówi „Wprost” osoba z rządu.