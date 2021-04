IMGW wydał alerty hydrologiczne drugiego stopnia. Dotyczą południowo-wschodniej Polski

W związku ze spływem wód opadowych i roztopowych podnosi się poziom wód w południowo-wschodniej części kraju. Taka sytuacja może grozić lokalnymi podtopieniami, dlatego IMGW wydało ostrzeżenia 2. stopnia. Będą one obowiązywać co najmniej do 19 kwietnia do godziny 9 rano.

Ostrzeżenia dotyczą zlewni Wisłoka do Krosna,Sanu od Olchowców do ujścia Wisłoka, Nidy od Pińczowa do ujścia, Nidy od Brzegów do Pińczowa, Nidy po Brzegi oraz Kamiennej ze zbiornikiem Brody Iłżeckie. Alerty obowiązują w województwach małopolskim, świętokrzyskim, podkarpackim, i lubelskim.

Co oznacza stopień II alertów hydrologicznych?

To sygnał dla okolicznych mieszkańców, że nastąpiło wezbranie z przekroczeniem stanów ostrzegawczych. Stan wody (obserwowany lub prognozowany) układa się w strefie powyżej stanów ostrzegawczych, ale jeszcze poniżej stanów alarmowych.

