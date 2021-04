Dzieci klas 1-3 wrócą do szkół pod koniec kwietnia? Prof. Horban wskazuje scenariusz

19 kwietnia do żłobków i przedszkoli mogą wrócić dzieci, ponieważ te placówki opiekuńcze zostały ponownie otwarte. Zamknięto je w związku z pandemią koronawirusa 29 marca tego roku. W poniedziałek w RMF FM prof. Andrzeja Horbana pytano natomiast o, to kiedy starsze dzieci będą mogły wrócić do szkół, zwłaszcza te z klas 1-3.

Horban o dzieciach z klas 1-3. Wskazał termin powrotu do szkół

Horban, główny doradca premiera ds. COVID-19, a także przewodniczący Rady Medycznej (to ona rekomenduje kiedy i co zamykać lub otwierać w związku z pandemią – red.), ocenił, że pod koniec kwietnia dzieci z klas 1-3 mogłyby wrócić do nauczania stacjonarnego, jednak pod pewnymi warunkami.

– W tych województwach, w których w tej chwili jest bardzo mało zakażeń, czyli te, które miały wprowadzony lockdown dwa tygodnie wcześniej niż cały kraj, to jest to oczywiście realne. Taka decyzja wydaje się, że mogłaby zostać podjęta – mówił.

Wspomniane przez szefa Rady Medycznej lockdowny wojewódzkie były wprowadzane jeszcze w lutym i marcu 2021 roku. Wśród „zamkniętych” województw (obowiązywały w nich większe restrykcje, później przeniesione na cały kraj) były m.in. mazowieckie czy warmińsko-mazurskie.

Jak podkreślał prof. Horban, dzieci z klas 1-3 raczej mniej chorują, choć mogą transmitować koronawirusa.