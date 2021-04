Premier: Do 10 maja chcemy, by każdy dorosły mógł otrzymać skierowanie na szczepienie

Premier Mateusz Morawiecki podczas wizyty w Legnicy, gdzie 19 kwietnia otwarto pilotażowy, powszechny punkt szczepień, powiedział coś, co zwiastuje przyspieszenie programu szczepień przeciwko koronawirusowi w Polsce. Dotychczas rząd komunikował następujący harmonogram: od 12 do 24 kwietnia otwierane będą codziennie terminy rejestracji dla kolejnych roczników (od osób z rocznika 1962 do 1973).

Szczepienia w Polsce. Morawiecki: Chcemy, by do 10 maja każdy dorosły mógł otrzymać skierowanie

– Do 10 maja chcemy, ażeby spowodować, żeby każdy obywatel powyżej 18. roku życia mógł otrzymać e-skierowanie i od 10 maja zapisywać się na szczepienie. Tak, by najpóźniej do sierpnia, a mamy rosnącą nadzieję, że może to być nawet wcześniej (...) żeby każdy obywatel mógł zostać zaszczepiony, jeżeli tylko będzie chciał. Mam nadzieję, że wszyscy będą chcieli – mówił Mateusz Morawiecki.

– To jest ten moment, w którym możemy powiedzieć, że przechodzimy do kontrofensywy, do tej pory cały czas broniliśmy się przed tą zarazą – oznajmił premier.

Nowy harmonogram szczepień w Polsce, rząd zapowiada zmiany od 20 kwietnia

Szef KPRM i pełnomocnik rządu ds. szczepień Michał Dworczyk podkreślił na konferencji prasowej, że takie działania, jak otwieranie masowych punktów szczepień, ma przyspieszyć cały program szczepień w Polsce. – Do 10 maja wszyscy Polacy będą mieli wystawione e-skierowania, wszyscy Polacy powyżej 18. roku życia i będą mogli już rejestrować się na konkretne terminy szczepień – mówił Dworczyk.

Szef KPRM zapowiedział: – Jutro (20 kwietnia – red.) przedstawimy szczegółowy harmonogram, kiedy poszczególne roczniki będą mogły się rejestrować.