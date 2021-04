Abp Jędraszewski w TVP Info: Ataki na kościoły były celowe i bolesne dla większości narodu

Metropolita krakowski arcybiskup Marek Jędraszewski był gościem TVP Info z okazji przypadającego w niedzielę 18 kwietnia V Narodowego Czytania Pisma Świętego. Podczas rozmowy poruszono jednak temat protestów Strajku Kobiet, które przetaczały się w ostatnich miesiącach przez nasz kraj.

Przypomnijmy, że wspomniane protesty wybuchły po tym, jak pod koniec października ubiegłego roku Trybunał Konstytucyjny uznał, że aborcja embriopatologiczna jest niezgodna z Konstytucją. Aborcji takiej dokonywano wtedy, gdy w badaniach wykryto ciężkie i nieodwracalne wady płodu. Decyzją Trybunału, przesłankę tę usunięto z obowiązujących od lat 90. ubiegłego wieku wyjątków aborcyjnych. W Polsce dozwolona jest już wyłącznie aborcja z powodu gwałtu lub zagrożenia życia lub zdrowia kobiety ciężarnej.

Abp Jędraszewski: Ataki na kościoły były celowe i bolesne dla większości narodu

Abp Jędraszewski został zapytany przez prowadzącego, jak ocenia ataki na kościoły, których „jeszcze kilka tygodni temu byliśmy świadkami”. Prowadzący nie wskazał przy tym konkretnych przykładów. Prawdopodobnie chodzi o przypadki, kiedy przeciwnicy orzeczenia TK wchodzili do kościołów z transparentami lub pisali na elewacjach świątyń hasła sprzeciwiające się łączeniu państwa i Kościoła.

– Te wydarzenia były bardzo bolesne dla większości polskiego narodu. Uderzano w rzeczy dla nas święte, uderzano w coś, co było w jakiejś mierze nietykalne, ale celowo – sądzę – to robiono, by pozbawić nas wrażliwości na wymiar świętości w naszym życiu – ocenił arcybiskup.

– A po wtóre to jest to, co budziło tyle nadziei w nas, gdy pojawiały się grupy szczególnie młodych ludzi, którzy stanęli odważnie przy kościołach i bronili dostępu do nich. A inni stali obok, mając w rękach różańce i modlili się za tych, którzy – mówiąc słowami Jezusa – naprawdę nie wiedzą, co czynią – dodał.

Czytaj też:

Jaruzelska porównuje Kaczyńskiego do swojego ojca. „Ku przestrodze”